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У Румунії будують найбільшу базу НАТО в Європі

18 березня 2024, 09:31
У Румунії будують найбільшу базу НАТО в Європі
військова техніка США НАТО
На території Румунії почали будівництво найбільшої бази НАТО в Європі, вартість якої складає 2,5 млрд євро.

Про це повідомляє видання Еuronews.

Військовий об’єкт буде являти собою розширення авіабази Mihail Kogălniceanu. Вона буде мати площу у 2800 гектарів і загальний периметр в 30 км.

На базі зможуть постійно проживати до 10 тисяч військовослужбовців НАТО і членів їхніх сімей.

База у повіті Констанца буде обладнана злітно-посадковими смугами, ангарами для літаків, об’єктами для зберігання і розміщення озброєння, паливно-мастильних матеріалів, тренажерами, школами, дитячими садками, магазинами та лікарнею.

Місяць тому ми писали, що НАТО створить у Польщі центр тренування та обміну досвідом з українськими військовими.

 

НАТОРумуніябаза

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