У Румунії будують найбільшу базу НАТО в Європі
Про це повідомляє видання Еuronews.
Військовий об’єкт буде являти собою розширення авіабази Mihail Kogălniceanu. Вона буде мати площу у 2800 гектарів і загальний периметр в 30 км.
На базі зможуть постійно проживати до 10 тисяч військовослужбовців НАТО і членів їхніх сімей.
База у повіті Констанца буде обладнана злітно-посадковими смугами, ангарами для літаків, об’єктами для зберігання і розміщення озброєння, паливно-мастильних матеріалів, тренажерами, школами, дитячими садками, магазинами та лікарнею.
Місяць тому ми писали, що НАТО створить у Польщі центр тренування та обміну досвідом з українськими військовими.