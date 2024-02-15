НАТО створить у Польщі центр тренування та обміну досвідом з українськими військовими

Тренувальний центр створять у Бидгощі.

Рішення про створення у польському Бидгощі тренувального центру, в якому тренуватимуться та підвищуватимуть кваліфікацію українські військові, прийняли сьогодні у Брюсселі міністри оборони країн НАТО. російської війни.

Про це сьогодні заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

Центр дозволить залучати військовослужбовців з країн Альянсу для обміну досвідом з уроків, які українські захисники винесли в ході.

"Сьогодні ми вирішили утворити спільний центр НАТО-Україна для тренування та військової освіти у місті Бидгощ, Польща, який дозволить Україні обмінюватися уроками, які винесені з російської війни, і створять структуру для українських сил щоб навчатися та тренуватися поряд із військами країн НАТО", – сказав Генсек.

Він додав, що НАТО продовжуватиме "стояти поряд з Україною для безпеки України та для нашої безпеки".