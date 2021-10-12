50% українців - проти подвійного громадянства

Водночас, ідею запровадження в Україні подвійного громадянства, як і під час минулих опитувань, підтримують близько половини опитаних (47%)

Половина українців виступають проти подвійного громадянства.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 6-8 грудня 2021 року.

Водночас, ідею запровадження в Україні подвійного громадянства, як і під час минулих опитувань, підтримують близько половини опитаних (47%).

Як зазначається, щорічне звернення Президента до Верховної Ради 1 грудня, у якому і була озвучена ідея про подвійне громадянство, повністю чули (бачили) 14% опитаних. Окремі фрагменти – 34%. Нічого про це не знають – 52%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня Президент України під час звернення заявив, що внесе до парламенту законопроєкт про подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. 2 грудня законопроєкт вже одержала Верховна Рада.