Президент рф Володимир путін, як і раніше, не збирається згортати війну.

Водночас президент США Дональд Трамп змінив свою публічну позицію щодо України: більше не робить ставку на особисті домовленості з путіним і демонструє готовність підтримати Київ — щоправда, у поміркованій формі.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Наразі Трамп не розкрив деталей того, як саме допомагатиме Україні, залишаючи простір для маневру в притаманному йому стилі — "побачимо". Водночас його останні кроки мають значення: йдеться про заяви щодо постачання систем Patriot, можливе запровадження нових санкцій проти рф і жорстку риторику на адресу кремля.

"Вони вже постачаються. Ми готові до рішучих дій, якщо росія не погодиться на мир", - заявив Трамп.

Однак кремль продовжує висувати неприйнятні для України та Заходу вимоги: визнання анексованих територій, відмова від членства в НАТО, обмеження збройних сил.

Після чого путін чітко заявив, що війна — це історичний імператив, і не демонструє жодних ознак перегляду своєї стратегії.

Тим часом російські війська активізують наступ на сході України, посилюючи удари по містах і цивільних об’єктах. Літній наступ триває, несе загрозу нових втрат територій та життів мирних жителів.

Втім, як зазначає CNN, найгірші побоювання щодо другого президентського терміну Трампа поки не виправдалися:

"Трамп не зрадив Україну, не залишив Європу на милість кремля і навіть дещо пом’якшив риторику щодо НАТО", - зазначає видання.

Також раніше Трамп заявив, що перші Patriot уже відвантажуються.