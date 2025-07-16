Перші Patriot уже відвантажуються – Трамп

Постачання відбувається через Німеччину.

Президент США Дональд Трамп заявив, що перші системи протиповітряної оборони Patriot уже почали відвантажувати європейським союзникам.

Про це він сказав під час брифінгу з журналістами на борту літака Air Force One після вильоту з авіабази Ендрюс у Меріленді.

"Ми рятуємо п’ять-шість тисяч солдатів щотижня — як російських, так і українських. Це не американські військові, і ми не плануємо безпосередньо брати участь у конфлікті. Але ситуація викликає почуття сорому", - заявив Трамп у контексті обговорення поставок озброєння.

За його словами, постачання відбувається через Німеччину, яка також забезпечить заміну переданих одиниць. Витрати повністю компенсуються союзниками.

Трамп зазначив, США завжди отримують повну фінансову компенсацію за передане обладнання.

Він також уточнив, що основне фінансування надходить від країн Європейського Союзу або НАТО — безпосередньо або через механізми альянсу.

"Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок ЄС або окремих держав-членів НАТО. Америка не платить за це", — наголосив глава Білого дому.

Трамп вкотре підкреслив, що США не планують відправляти війська в зону бойових дій і зазначив, що американські військові не перебуватимуть на полі бою, коментуючи великі втрати з обох сторін конфлікту.

Два дні тому Трамп оголосив, що Україна отримає додаткові Patriot "протягом декількох днів".