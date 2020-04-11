55% українців проти можливого скасування безвізу з ЄС

За даними соціологів, найбільш негативно ставляться до можливого скасування безвізу молодь, жителі столиці та Заходу, прихильники партій "Європейська солідарність", "Свобода", "Голос" і "Слуга народу"

Більшість українських громадян - 55% - негативно ставиться до можливого скасування безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.

Як передає "Укрінформ", про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Згідно з результатами дослідження до можливого скасування безвізу з Європейським союзом 55% опитаних ставляться негативно і лише 11% - позитивно. У 31% респондентів ставлення до цього нейтральне, а 3% не змогли відповісти.

Фото: Рейтинг