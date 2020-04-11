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55% українців проти можливого скасування безвізу з ЄС

За даними соціологів, найбільш негативно ставляться до можливого скасування безвізу молодь, жителі столиці та Заходу, прихильники партій "Європейська солідарність", "Свобода", "Голос" і "Слуга народу"
Більшість українських громадян - 55% - негативно ставиться до можливого скасування безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.
55% українців проти можливого скасування безвізу з ЄС Фото: newsukraine.com.ua

Як передає "Укрінформ", про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Згідно з результатами дослідження до можливого скасування безвізу з Європейським союзом 55% опитаних ставляться негативно і лише 11% - позитивно. У 31% респондентів ставлення до цього нейтральне, а 3% не змогли відповісти.

Фото: Рейтинг

За даними соціологів, найбільш негативно ставляться до можливого скасування безвізу молодь, жителі столиці та Заходу, прихильники партій "Європейська солідарність", "Свобода", "Голос" і "Слуга народу".

Опитування проведено 2-3 листопада 2020 року. В ньому взяли участь громадяни України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Загалом було опитано 2000 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Фото: Рейтинг

Нагадаємо, що у Європі зменшується підтримка популістів

 

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04 11 2020 13:30
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