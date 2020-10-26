У Європі зменшується підтримка популістів - опитування

Політологи висловили здивування масштабами падіння, але заявили, що, оскільки основні причини його, швидше за все, пов'язані з пандемією коронавірусу, підтримка популістських переконань може відновитися в міру того, як фокус кризи стане більш економічним.

Підтримка популістських переконань в Європі за останній рік помітно знизилась.

Такі результати випливають з великого опитування YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Проєкт YouGov - Cambridge Globalism Project, опитування близько 26 000 людей в 25 країнах, розроблений спільно з The Guardian, показав значне зниження популістських тенденцій в 2020 році у всіх восьми європейських країнах, також опитаних минулого року.

Політологи висловили здивування масштабами падіння, але заявили, що, оскільки основні причини його, швидше за все, пов'язані з пандемією коронавірусу, підтримка популістських переконань може відновитися в міру того, як фокус кризи стане більш економічним.

Популізм, який розглядає політику як боротьбу між простими людьми і корумпованими елітами, швидко виріс як політична сила, а підтримка популістських партій на національних виборах по всій Європі за 20 років зросла з 7% до більш ніж 25%.

Опитування, проведене в липні і серпні, показало, що у Британії, Данії, Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Іспанії та Швеції, а також в Австралії, Канаді та США менше людей погодилися з твердженням, що "сила кількох особливих інтересів заважає нашій країні домогтися прогресу".

У деяких країнах падіння було значним: на 11 пунктів в Данії, у Британії і Німеччині - на 9 пунктів, у Франції - на 8 пунктів.

Опитування показало аналогічне помітне зниження підтримки інших заяв, призначених для вимірювання підтримки популістських переконань, включаючи зниження на 20 процентних пунктів в Данії і на 15 в Німеччині думки про те, що "багато важливих відомостей навмисно приховують від громадськості з особистих інтересів".

Значне зниження було також відзначено на підтримку думки про те, що "моя країна розділена простими людьми і корумпованими елітами, які їх експлуатують": 11 пунктів в Данії, 9 - в Німеччині, 7 - в Італії і 5 - у Франції.

Але рівень підтримки популістських поглядів все ж залишається високим у декількох країнах: у семи з восьми опитаних європейських країн від 60% до 74% респондентів заявили, що згодні з тим, що "воля народу" повинна переважати.

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