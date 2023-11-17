П'ять італійських компаній долучились до Альянсу оборонних індустрій
Про це йдеться на сайті Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.
"Відбулася зустріч керівництва Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України з італійською делегацією на чолі з заступником міністра оборони Італійської республіки генерал-лейтенантом Люціано Портолано. До складу делегації увійшли представники крупних підприємств Італії, що виробляють широкий спектр озброєння, військової техніки та оборонних систем, а також посол Італії П’єр Франческо Дзадзо та члени дипломатичного корпусу", - написав Мінстратегпром.
Керівництво відомства провело зустріч з італійською делегацією на чолі з заступником міністра оборони Італії генерал-лейтенантом Люціано Портолано.
Вони обговорили співпрацю в різних секторах ОПК, яке має посилити обороноздатність України.
Промислові і технологічні лідери в оборонній та безпековій галузях Італії запропонували свої проєкти для реалізації, а також кооперацію італійських і українських виробників продукції військового призначення.
Італійські компанії зацікавлені у співпраці в авіаційній галузі, розмінуванні України, виробництві бронеавтомобілів, захисті повітряного простору, обміні технологічними інноваціями.
Уряд Італії надасть кошти, частину яких буде спрямовано на розвиток військових інновацій саме в Україні, а також на розвиток технологій, де будуть залучені італійські наукові інститути.
В вересні на міжнародному форумі оборонних індустрій українські компанії підписали 20 угод з іноземними партнерами.
На момент закриття форуму до Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн.