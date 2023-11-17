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П'ять італійських компаній долучились до Альянсу оборонних індустрій

17 листопада 2023, 13:57
П'ять італійських компаній долучились до Альянсу оборонних індустрій
навчання військових
Альянс оборонних індустрій налічує вже 74 компанії з 20-ти країн світу, які готові сприяти розвитку оборонно-промисловому комплексу України.

Про це йдеться на сайті Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. 

"Відбулася зустріч керівництва Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України з італійською делегацією на чолі з заступником міністра оборони Італійської республіки генерал-лейтенантом Люціано Портолано. До складу делегації увійшли представники крупних підприємств Італії, що виробляють широкий спектр озброєння, військової техніки та оборонних систем, а також посол Італії П’єр Франческо Дзадзо та члени дипломатичного корпусу", - написав Мінстратегпром.

Керівництво відомства провело зустріч з італійською делегацією на чолі з заступником міністра оборони Італії генерал-лейтенантом Люціано Портолано.

Вони обговорили співпрацю в різних секторах ОПК, яке має посилити обороноздатність України. 

Промислові і технологічні лідери в оборонній та безпековій галузях Італії запропонували свої проєкти для реалізації, а також кооперацію італійських і українських виробників продукції військового призначення.

Італійські компанії зацікавлені у співпраці в авіаційній галузі, розмінуванні України, виробництві бронеавтомобілів, захисті повітряного простору, обміні технологічними інноваціями.

Уряд Італії надасть кошти, частину яких буде спрямовано на розвиток військових інновацій саме в Україні, а також на розвиток технологій, де будуть залучені італійські наукові інститути.

В вересні на міжнародному форумі оборонних індустрій українські компанії підписали 20 угод з іноземними партнерами.

На момент закриття форуму до Альянсу оборонних індустрій долучилося 38 компаній з 19 країн.

 

ІталіяОПК

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