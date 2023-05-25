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5 країн почали спільні навчання з ППО в Молдові

25 травня 2023, 18:11
5 країн почали спільні навчання з ППО в Молдові
В Молдові від сьогодні і по 2 червня вперше проходитимуть спільні військові навчання з протиповітряної оборони за участю понад 200 молдовських, французьких, британських, румунських і американських військових.

Про це повідомляє NewsMaker.

Військові навчання "Повітряний бастіон – 2023" пройдуть у навчальних центрах Національної армії Молдови і прилеглих регіонах із застосуванням військової техніки молдовської, французької, румунської та британської армій.

Військовослужбовці підготуються до забезпечення заходів безпеки під час саміту Європейського політичного співтовариства, який має відбутись в Молдові 1 та 2 червня.

"Навчання – це частина скоординованих зусиль органів національної безпеки та оборони, необхідних для безперешкодного проведення саміту Європейського політичного співтовариства 1 червня та підтримки заходів безпеки на всій території нашої країни під час цього заходу", – заявило молдовське Міноборони.

Саміт пройде в замку Mimi, що за 35 км від Кишинева. В ньому візьмуть участь 47 президентів і прем'єр-міністрів, а також глави європейських структур.

В ці дні в Молдові заборонять усі польоти, в тому числі і дронів. Винятком будуть лише літаки, якими прибудуть гості саміту.

Днямий стало відомо, що Німеччина відправляє до Молдови свій контингент.

самітМолдоваППО

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