5 країн ЄС закликають Брюссель купити українське зерно, яке в них накопичилось

Лідери 5-ти країн-членів Європейського Союзу, які допомагають транзиту української сільськогосподарської продукції до третіх країн, закликали ЄС вжити заходів у зв'язку з перенасиченням, яке виникло через те, що товари не потрапляють до пунктів призначення.

Прем'єр-міністри Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії і Болгарії направили листа до Європейської комісії та її голови Урсули фон дер Ляєн.

Пише Associated Press.

Листі йдеться, що канали, призначені для доставки української продукції до пунктів призначення, не працюють як слід.

Прем'єр-міністри звернулися до Брюсселя з проханням розглянути можливість термінової закупівлі 27 країнами-членами союзу надлишків продукції та виділити кошти для якнайшвидшого розвитку транспортної та складської інфраструктури.

Політики заявили, що особливо безпрецедентним є приплив зерна, олійного насіння, яєць, м'яса птиці, цукру, яблучного соку, яблук, ягід, борошна, меду та локшини.

"Ми закликаємо Комісію проаналізувати можливість закупівлі надлишків зерна у країн-членів (що межують з Україною). Ми також поновлюємо наш заклик про фінансову підтримку з боку ЄС для потреб швидшого розвитку транспортної інфраструктури, - йдеться в листі. Уряди цих країн стикаються з тиском і протестами з боку фермерів, стурбованих падінням цін і нестачею сховищ для зберігання цьогорічного врожаю через надлишок української продукції.

Раніше стало відомо, що СБУ ліквідували корупційну схему, пов'язану із "зерновою угодою".