5 способів, як ЄС може допомогти припинити війну в Україні – Politico

Є п'ять речей, які могли б зробити політики, якби вони справді хотіли притиснути президента владіміра путіна.

ЄС, можливо, і покращить новий пакет санкцій проти росії, але він не б'є кремль у найболючіше місце. За відсутності консенсусу між країнами та запеклої опозиції з боку Угорщини, яка продовжує налагоджувати тісніші зв'язки з росією, очевидно, що ЄС відчуває, що у нього закінчуються можливості стримувати розпалювання війни в Україні. Ці варіанти існують.

Про це пише Politico.

Фіксація верхньої межі ціни на нафту

До початку війни в Україні продаж нафти й газу становив майже половину доходів росії. Тепер, коли компанії та кваліфіковані працівники покидають країну, викопне паливо є одним з небагатьох рятівних кругів, що залишилися.

Наразі головним пріоритетом для Києва є змусити західних союзників вжити заходів проти "тіньового флоту" застарілих нафтових танкерів, які росія використовує для продажу своєї нафти всупереч санкціям.

Заборона на торгівлю російськими металами

Деякі столиці ЄС наполягають на забороні всього імпорту російського алюмінію, оскільки близько 80% прибуткової торгівлі цим металом з росією наразі не підпадає під дію санкцій. Хоча цей крок підтримують Естонія, Латвія, Литва та Польща, Європейська комісія не включила цю ідею до своєї останньої пропозиції щодо санкцій. Однак виконавча влада ЄС зазначила, що цей захід може бути розглянутий у майбутньому пакеті санкцій.

Як компроміс, чиновники можуть запропонувати напівзаборону.

Перекрити газові крани

Хоча ЄС поспішив відмовитися від російської нафти після війни, саме москва прийняла рішення про перекриття газопроводу, яким газ надходив на континент, намагаючись позбавити союзників України ключового джерела енергоресурсів.

Відмова від російського газу — непростий процес. Багато країн пов'язані довгостроковими контрактами, які важко розірвати.

"Крім того, експерти попереджають, що країни ЄС закривають очі на російський ЗПГ, який рухається через європейські порти на шляху до інших пунктів призначення. Проте припинення цієї практики лежить на плечах окремих столиць, таких як Франція та Бельгія, а не брюссельських бюрократів", — повідомляє Politico.

Боротьба з посередниками

Прибутковий чорний ринок розквітнув після того, як західні союзники заборонили російський імпорт багатьох західних предметів розкоші й — що ще більш тривожно — товарів "подвійного призначення", які московські збройні сили можуть перепрофілювати. Такі країни, як Грузія і Вірменія на Південному Кавказі та Казахстан у Центральній Азії, мають спільний кордон з росією або знаходяться близько до нього і ведуть важливі торговельні відносини з москвою.

Технічно Брюссель має юридичну можливість призупинити будь-яку торгівлю товаром, якщо іноземна країна не дослухається до "інших індивідуальних заходів та роз'яснювальної роботи ЄС". Але такий крок вимагає одностайності всіх 27 країн ЄС, що робить планку вето досить низькою, особливо якщо будь-яка країна ЄС отримує вигоду від таких продажів.

Сказати "ні" російській ядерній промисловості

В Україні окупація росією Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі, викликала попередження про катастрофу, яка може вплинути на весь континент. Однак, по той бік кордону, в ЄС, москва все ще залишається важливим гравцем у цивільній атомній енергетиці блоку.

Як і раніше, бар'єром для більш жорстких дій є Угорщина. Будапешт наразі розширює свою атомну електростанцію "Пакш" за підтримки "Росатому", а прем'єр-міністр Віктор Орбан пообіцяв заблокувати будь-які санкції проти цього сектору.

Якщо не зараз, то коли?

"Оскільки політичні розбіжності та економічні проблеми перешкоджають деяким заходам, які могли б мати найбільший вплив на здатність москви вести війну, останній раунд санкцій, швидше за все, не стане чимось більшим, ніж символічним жестом на відзначення двох років смертей і руйнувань в Україні", — пише Politico.

Однак Брюссель пообіцяв негайно розпочати роботу над 14-м пакетом санкцій, який, як дехто сподівається, може стати більш жорстким — особливо якщо лідери ЄС зможуть повторити свою стратегію, спрямовану на те, щоб змусити Угорщину відступити від своєї опозиції до ключових кроків, спрямованих на допомогу Києву. Чиновникам доведеться переконувати насторожену громадськість у тому, що будь-які санкції не позначаться на їхніх кишенях.

"ЄС пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти Україні перемогти у війні, і, безумовно, існують варіанти закручування гайок", — сказав один європейський дипломат.