Матеріали:
Теми:

65 українських військових завершили навчання на системах Patriot – Міллі

21 квітня 2023, 20:29
65 українських військових завершили навчання на системах Patriot – Міллі
джерело slovoidilo
Військові збройних сил України завершили навчання на зенітно-ракетному комплексі Patriot в Сполучених штатах Америки.

Про це в Німеччині розказав керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Повідомило це міністерство оборони США.

"8800 - майже 9 тисяч - українських військових вже завершили навчання за кордоном та повернулися додому. Ще 65 українців щойно завершили навчання на системах "Патріот", - зазначив Міллі і додав, що наразі 2500 українських військових тренуються у Німеччині. 

"Коаліція й надалі забезпечуватиме важливі навчання й надаватиме Україні додаткові можливості повітряної оборони та маневрування, аби дати змогу українцям боротися далі", - підсумував генерал.

Сьогодні Німеччині завершилася чергова зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". В нійвзяли участь понад 50 країн, включаючи союзників НАТО і представників країн-партнерів. Група є головною платформою для координації військових спроможностей, які союзники по НАТО та представники міжнародного співтовариства надають Україні для протистояння російській агресії.

Днями Резніков підтвердив прибуття систем ППО Patriot до України.

навчанняЗСУPatriot

Останні матеріали

США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Технології
США мають навчатися в Україні. Але спочатку озброїти її новими технологіями, тим більше, що можливостей багато – Раян Еванс, засновник War On the Rocks
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 17:13
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з
Політика
путін хоче перемовин. У кремлі відчайдушно шукають, як вийти з "програшної" війни в Україні
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 13:05
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
ФБР розкинуло снасті. Зухвале полювання на російських шпигунів через соцмережі
Переклад iPress – 21 квітня 2023, 10:14
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Політика
кремль розраховує на затяжну війну. Втрати техніки його не бентежать, хоча російська армія базується на вогні і сталі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 17:16
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Політика
Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах – розслідування
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 13:04
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Політика
Історія свідчить: домовлятися з росією неможливо. Угода з нею може призвести лише до катастрофи – Віктор Рудь
Переклад iPress – 20 квітня 2023, 10:04
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Технології
Прихована війна. Як російське посольство шпигувало за технологіями для безпілотників у Північній Ютландії – Danmarks Radio
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 17:06
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Політика
росіяни володіють принаймні локальною і тимчасовою перевагою в повітрі. А наступ у Бахмуті припинився – Том Купер
Переклад iPress – 19 квітня 2023, 15:24
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється