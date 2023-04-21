65 українських військових завершили навчання на системах Patriot – Міллі

Військові збройних сил України завершили навчання на зенітно-ракетному комплексі Patriot в Сполучених штатах Америки.

Про це в Німеччині розказав керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Повідомило це міністерство оборони США.

"8800 - майже 9 тисяч - українських військових вже завершили навчання за кордоном та повернулися додому. Ще 65 українців щойно завершили навчання на системах "Патріот", - зазначив Міллі і додав, що наразі 2500 українських військових тренуються у Німеччині.

"Коаліція й надалі забезпечуватиме важливі навчання й надаватиме Україні додаткові можливості повітряної оборони та маневрування, аби дати змогу українцям боротися далі", - підсумував генерал.

Сьогодні Німеччині завершилася чергова зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". В нійвзяли участь понад 50 країн, включаючи союзників НАТО і представників країн-партнерів. Група є головною платформою для координації військових спроможностей, які союзники по НАТО та представники міжнародного співтовариства надають Україні для протистояння російській агресії.

Днями Резніков підтвердив прибуття систем ППО Patriot до України.