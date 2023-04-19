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Резніков підтвердив прибуття систем ППО Patriot до України

19 квітня 2023, 14:15
Резніков підтвердив прибуття систем ППО Patriot до України
джерело slovoidilo
Партнери України виконали свої зобов’язання.

Системи протиповітряної оборони Patriot прибули до України – про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков 19 квітня.

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні наше красиве українське небо стало більш захищеним, тому що системи ППО Patriot прибули до України", – йдеться у повідомленні.

За словами Резнікова, військові сил ППО опанували комплекси «так швидко, як могли», а партнери України виконали свої зобов’язання.

Міністр додав, що вперше заявив про потребу України в Patriot під час візиту до Сполучених Штатів у серпні 2021 року на посаді заступника міністра з реінтеграції окупованих територій.

Нагадаємо, що вчора стало відомо про передачу Німеччиною Україні новий пакет військової допомоги, який включає зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.

Patriotвійна в УкраїніНімечина допомогаросія окупанти

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