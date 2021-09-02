69% українців називають економічну ситуацію в країні поганою, 32% очікують її погіршення

Трохи краще опитані оцінюють рівень добробуту їхніх родини: 43% оцінюють його як "дуже" або "досить" поганий, 46% - як "не поганий і не хороший", 7% - як "хороший" або "дуже хороший"

За даними дослідження, 69% опитаних оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану", і тільки 2% - як "хорошу" або "дуже добру", а 26% - як "не погану і не хорошу".

Лише 14% українців вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямі, а 70% дотримуються протилежної думки, свідчать результати опитування, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на соціологічну службу Центру Разумкова з 29 січня до 3 лютого.

За даними дослідження, 69% опитаних оцінюють економічну ситуацію в країні як "дуже погану" або "досить погану", і тільки 2% - як "хорошу" або "дуже добру", а 26% - як "не погану і не хорошу".

Трохи краще опитані оцінюють рівень добробуту їхніх родини: 43% оцінюють його як "дуже" або "досить" поганий, 46% - як "не поганий і не хороший", 7% - як "хороший" або "дуже хороший".

Лише 7% респондентів висловили переконання, що в найближчі три місяці економічне становище України зміниться на краще, 8% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхніх родини. Помітно частіше в найближчі місяці громадяни очікують погіршення ситуації: 32% вважають, що в найближчі три місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 24% - що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхніх родини. Однак найбільш поширена думка, що ситуація за три місяці суттєво не зміниться (відповідно 48% і 53% не очікують змін у цих сферах).

Водночас очікування змін в економічній сфері є менш песимістичними, ніж у грудні минулого року: тоді погіршення економічної ситуації в країні протягом найближчих трьох місяців очікували 41% опитаних, а погіршення добробуту власної сім'ї - 32%.

Очікування змін у найближчі два-три роки суперечливі: частки респондентів, які очікують за цей період, що економічна ситуація в країні та добробут сім'ї покращаться, погіршаться або не зміняться, мало відрізняються і перебувають у діапазоні від 19 до 25%.

16% опитаних вважають, що Україна здатна подолати наявні проблеми і труднощі протягом найближчих декількох років, 51% - що вона здатна подолати в більш віддаленій перспективі, а 20% - що не здатна їх подолати.

При цьому 54% респондентів підтримали б відставку уряду України (28% були б проти цього), дострокове припинення повноважень Верховної Ради і проведення дострокових парламентських виборів підтримують 52% опитаних (не підтримують 31%), а дострокове припинення повноважень президента і проведення дострокових президентських виборів підтримали б 49% респондентів (не підтримали б - 34%).

Опитування проводилося методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, що у грудні 2020 року понад 70% українців відзначають погіршення економічного становища - опитування "Рейтингу"