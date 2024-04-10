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Шість країн стали на захист Північного моря від росіян – Politico

10 квітня 2024, 12:23
Шість країн стали на захист Північного моря від росіян – Politico
Фото: bigmir. net
Потенційні іноземні диверсії і атаки на критично важливу інфраструктуру викликають тривогу.

Знищення Північного потоку в 2022 році посилили хвилювання

країн Європи за свою підводну інфраструктуру, пише видання Politico.

Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Велика Британія та Данія підписали угоду про захист критичної підводної інфраструктури від іноземних диверсій і атак. 

В 2022 році було пошкоджено два газопроводи, які з'єднували росію і Німеччину в Балтійському морі. 

"Північне море є рушійною силою Європи щодо відновлюваної та нульової енергетики, допомагаючи зміцнити енергетичну безпеку на континенті. Тож надзвичайно важливо захистити його критичну енергетичну інфраструктуру зараз і в майбутньому", – сказав британський міністр ядерної та відновлюваної енергетики Ендрю Боуї.

В рамках угоди, країни будуть співпрацювати у питаннях захисту і безпеки своїх об'єктів у морі, обмінюватимуться розвідувальною інформацією з цього приводу та оперативно повідомлятимуть про проблеми, що виникли. 

Угода буде доповнювати роботу НАТО над забезпеченням безпеки у регіоні. 

У вересні 2022 року ми писали, що деякі труби Північних потоків знищені.

 

РосіябезпекаПівнічне море

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