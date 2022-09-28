Деякі труби Північних потоків знищені – ЗМІ
Таку думку німецьких спецслужб у середу, 28 вересня, опублікувало видання Tagesspiegel з посиланням на джерела в урядових колах.
Зазначається, якщо трубопроводи швидко не відремонтувати, велика кількість солоної води потрапить усередину та роз'їсть їх. Оскільки пошкодження на трубах дуже великі, у них може потрапити дуже багато води.
Як і Європейська комісія, органи безпеки Німеччини і федеральна розвідувальна служба BND вбачають акт диверсії. Через складність атаки експерти і німецькі урядові кола вважають, що її міг здійснити лише державний підрозділ. Припускають, що за цим стоїть росія, але мотив лишається незрозумілим.
Наразі BND відіграє провідну роль у розвідці, оцінюючи супутникові зображення переміщень кораблів напередодні вибухів.
Одне із припущень допускає, що водолази, ймовірно, заклали вибухівку під дві труби Північного потоку–1 та в одну із двох труб Північного потоку–2.
Згідно з інформацією Tagesspiegel, цілеспрямовані вибухи вказують на те, що масштаб витікання газу чималий, тому швидкість, з якою у трубах падав тиск, була високою.
Нагадаємо, у Німеччині, Данії та Швеції заявили, що причиною протікання у двох нитках газопроводу Північний потік стали цілеспрямовані вибухи, а не природні причини.
Раніше повідомлялось, що у Польщі відкрили Балтійський газопровід Baltic Pipe: це укріпить незалежність від поставок з рф.
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