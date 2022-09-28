Деякі труби Північних потоків знищені – ЗМІ

Три труби газопроводів Північний потік–1 та Північний потік–2 у Балтійському морі можуть назавжди стати непридатними для використання після вибухів.

Таку думку німецьких спецслужб у середу, 28 вересня, опублікувало видання Tagesspiegel з посиланням на джерела в урядових колах.

Зазначається, якщо трубопроводи швидко не відремонтувати, велика кількість солоної води потрапить усередину та роз'їсть їх. Оскільки пошкодження на трубах дуже великі, у них може потрапити дуже багато води.

Як і Європейська комісія, органи безпеки Німеччини і федеральна розвідувальна служба BND вбачають акт диверсії. Через складність атаки експерти і німецькі урядові кола вважають, що її міг здійснити лише державний підрозділ. Припускають, що за цим стоїть росія, але мотив лишається незрозумілим.

Наразі BND відіграє провідну роль у розвідці, оцінюючи супутникові зображення переміщень кораблів напередодні вибухів.

Одне із припущень допускає, що водолази, ймовірно, заклали вибухівку під дві труби Північного потоку–1 та в одну із двох труб Північного потоку–2.

Згідно з інформацією Tagesspiegel, цілеспрямовані вибухи вказують на те, що масштаб витікання газу чималий, тому швидкість, з якою у трубах падав тиск, була високою.

Нагадаємо, у Німеччині, Данії та Швеції заявили, що причиною протікання у двох нитках газопроводу Північний потік стали цілеспрямовані вибухи, а не природні причини.

Раніше повідомлялось, що у Польщі відкрили Балтійський газопровід Baltic Pipe: це укріпить незалежність від поставок з рф.