У Польщі відкрили Балтійський газопровід Baltic Pipe: це укріпить незалежність від поставок з рф

У вівторок, 27 вересня, у польському Голенюві відбулася церемонія відкриття газопроводу Baltic Pipe для постачання газу до Польщі, що допоможе замістити російські поставки.

Постачання ним розпочнеться 1 жовтня, інформує BiznesAlert.pl, пише УНН.

"Це великий день для Польщі, Данії, Норвегії та всього Європейського Союзу. Після багатьох років дискусій та політичних суперечок сьогодні ми нарешті відкриваємо газопровід Baltic Pipe. Завдяки йому ми зміцнюємо суверенітет та незалежність нашої країни від поставок із росії", – сказав на церемонії відкриття президент Польщі Анджей Дуда.

Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, своєю чергою, наголосив: "Сьогодні закінчується епоха домінування росії у газовій сфері". "Ми відкриваємо нову еру енергетичної безпеки, важливою частиною якої є участь Польщі, Норвегії та Данії. Протягом багатьох років Польща застерігала, що ми зараз спостерігаємо. На жаль, ці прогнози справдилися. Baltic Pipe - це протилежність "Північному потоку-1" і "Північному потоку-2", тобто зброї путіна", - заявив Моравецький.

Газопровід складається із п'яти частин. Це з'єднання норвезької системи в Північному морі з данською системою, протяжний маршрут транспортування газу через Данію, газокомпресорна станція на данському острові Зеландія, морський газопровід із Данії до Польщі з приймальним терміналом, додаткові елементи польської системи передачі, пояснює видання. Він зможе відправити 10 мільярдів кубометрів газу щорічно до Польщі та три мільярди кубометрів з Польщі до Данії.

Baltic Pipe розпочне роботу у суботу, 1 жовтня. Введення в експлуатацію газопроводу відкриває новий маршрут постачання природного газу до Польщі, який видобувається в Норвезькому морі та транспортується через Данію та акваторію Балтійського моря до польського узбережжя у Західно-Поморському воєводстві.