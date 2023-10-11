Ремонт пошкодженого газопроводу Balticconnector займе щонайменше п'ять місяців – Reuters

Спецслужби Фінляндії вважають, що інцидент на газопроводі Balticconnector становить загрозу національній безпеці країни.

Для ремонту пошкоджень на газопроводі Balticconnector, що між Естонією та Фінляндією, може знадобитись до п'яти місяців.

Про це повідомляє Reuters.

Необхідність ремонту було оцінено операторами газопроводу Finnish Gasgrid і Estonian Elerign. На їх думку для відновлення пошкодження газопроводу Balticconnector може знадобитись до п’яти місяців.

Ймовірно, газопровід повернеться в експлуатацію не раніше квітня наступного року.

Представники поліції кажуть, що є підстави підозрювати, що для заподіяння шкоди було використано зовнішню силу, і в цьому випадку це злочин.

"Наразі погода впливає на операції в центральній частині Фінської затоки. Умови складні. Підводні дослідження триватимуть щонайменше кілька днів", - сказав командувач прикордонної служби Фінляндії.

Центральна кримінальна поліція взяла на себе відповідальність за розслідування у вівторок під кримінальною назвою "Вандалізм за обтяжуючих обставин".

Однак на цьому етапі не можна виключити будь-яку іншу можливість причин аварії. Йдеться про можливий удар якоря, який міг застрягти в трубі.

Також поліція уточнює, що за попередньою інформацією, реального вибуху на місці аварії не сталося.

У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців. При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти росія.