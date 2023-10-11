Ремонт пошкодженого газопроводу Balticconnector займе щонайменше п'ять місяців – Reuters
Для ремонту пошкоджень на газопроводі Balticconnector, що між Естонією та Фінляндією, може знадобитись до п'яти місяців.
Про це повідомляє Reuters.
Необхідність ремонту було оцінено операторами газопроводу Finnish Gasgrid і Estonian Elerign. На їх думку для відновлення пошкодження газопроводу Balticconnector може знадобитись до п’яти місяців.
Ймовірно, газопровід повернеться в експлуатацію не раніше квітня наступного року.
Представники поліції кажуть, що є підстави підозрювати, що для заподіяння шкоди було використано зовнішню силу, і в цьому випадку це злочин.
"Наразі погода впливає на операції в центральній частині Фінської затоки. Умови складні. Підводні дослідження триватимуть щонайменше кілька днів", - сказав командувач прикордонної служби Фінляндії.
Центральна кримінальна поліція взяла на себе відповідальність за розслідування у вівторок під кримінальною назвою "Вандалізм за обтяжуючих обставин".
Однак на цьому етапі не можна виключити будь-яку іншу можливість причин аварії. Йдеться про можливий удар якоря, який міг застрягти в трубі.
Також поліція уточнює, що за попередньою інформацією, реального вибуху на місці аварії не сталося.
У ніч на 8 жовтня було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між Фінляндією та Естонією. За оцінками влади, газопровід вийшов з ладу на кілька місяців. При цьому ЗМІ повідомляють, що за пошкодженням газопроводу могла стояти росія.