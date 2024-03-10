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В Курську горить нафтобаза, а в Ханти-Мансійську газопровід після ударів дронів – ЗМІ

10 березня 2024, 10:31
В Курську горить нафтобаза, а в Ханти-Мансійську газопровід після ударів дронів – ЗМІ
Фото: hromadske.tv
Сьогодні зранку в російському місті Курськ сталася пожежа на території нафтобази.

Губернатор Курської області рф Роман Старовойт заявив, що загорянні відбулося через атаку українського безпілотника, повідомивши про це в Telegram-каналі

"У Курську працює ППО. Український безпілотник упав і спалахнув на території нафтобази. На місці події працюють пожежні команди та оперативні служби", - йдеться в дописі. 

В місті працює протиповітряна оборона, до нафтобази приїхали пожежники та інші екстрені служби.

Крім того, в Ханти-Мансійському окрузі вибухнув магістральний газопровід після того, як росіяни чули безпілотники.

Пожежу видно за кілкьа кілометрів.

 

газопровіднафтобазаКурськХанти-Мансійськ

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