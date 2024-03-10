В Курську горить нафтобаза, а в Ханти-Мансійську газопровід після ударів дронів – ЗМІ
Губернатор Курської області рф Роман Старовойт заявив, що загорянні відбулося через атаку українського безпілотника, повідомивши про це в Telegram-каналі.
"У Курську працює ППО. Український безпілотник упав і спалахнув на території нафтобази. На місці події працюють пожежні команди та оперативні служби", - йдеться в дописі.
В місті працює протиповітряна оборона, до нафтобази приїхали пожежники та інші екстрені служби.
Крім того, в Ханти-Мансійському окрузі вибухнув магістральний газопровід після того, як росіяни чули безпілотники.
Пожежу видно за кілкьа кілометрів.
Ми вчора повідомляли, що Ростовську та Курську області атакували безпілотники.