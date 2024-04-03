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ХЛІБ ТА ВИДОВИЩА

В Курську після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа

03 квітня 2024, 08:43
В Курську після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа
ФОТО: ERT
В ніч на середу після атаки дронів на Курськ спалахнула пожежа.

Це підтвердив губернатор Курської області Роман Старовойт, а також Міноборони рф.

Губернатор заявив, що над містом і областю було збито чотири безпілотники, а мер написав, що у місті через збиття безпілотників пошкоджено будинки.

В російському Міноборони повідомили, що засоби ППО збили 5 українських безпілотників: 1 - над Бєлгородською областю і 4 - над Курською.

Проте на відео, яке виклали місцеві мешканці, видно масштабну пожежу.

Інших деталей наразі немає. 

Нагадаєамо, що вчора Україна здійснила одну з наймасштабніших атак по НПЗ у Татарстані.

 

РосіяКурськатака безпілотників

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