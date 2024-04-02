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ПОЛІТИКА

Україна здійснила одну з наймасштабніших атак по НПЗ у Татарстані

02 квітня 2024, 14:17
Україна здійснила одну з наймасштабніших атак по НПЗ у Татарстані
соцмережі
Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту.

Україна завдала масштабного удару по території росії за допомогою дронів. У Татарстані пошкоджено третій за величиною російський НПЗ та виробництво "Шахедів".

Про це повідомляє Reuters.

Українські дрони атакували НПЗ приблизно за 1300 км від лінії фронту, вразивши основне підприємство, що переробляє близько 155 тисяч барелів сирої нафти на день.

На кадрах з місця події видно, що дрон врізався у первинну нафтопереробну установку CDU-7 на нафтопереробному заводі "Танеко". На частку установки припадає близько половини загальної річної виробничої потужності заводу.

Удар став одним із кількох у Татарстані, високоіндустріальному регіоні на південний схід від москви.

Джерело в українській розвідці повідомило Reuters у Києві, що Україна завдала удару по великому російському нафтовому об'єкту в Татарстані, щоб скоротити доходи росії від нафти.

Джерело також повідомило, що безпілотники українського виробництва завдали удару по заводу з виробництва "Шахедів", завдавши "значних збитків".

Минулого року газета Washington Post повідомила, що росія масово виробляє дрони на заводі в особливій економічній зоні "Елабуга".

Як зазначає Reuters, в останні місяці Україна почала атакувати НПЗ росії, другого за величиною експортера нафти у світі, що "негативно позначилося на прибутковій торгівлі москвою нафтопродуктами".

За підрахунками Reuters, близько 14% нафтопереробних потужностей у росії було зупинено атаками дронів.

Україна зробила серію гучних атак углиб росії, спрямованих або на підрив російської військової машини, або, як це було у випадку з атакою дронів на кремль у 2023 році, на те, щоб донести реальність війни до самого серця росії.

Українські джерела стверджують, що вони несуть відповідальність за планування та проведення атак дронів на території росії. США неодноразово заявляли, що не підтримують українських ударів усередині росії.

НПЗТатарстандронивійна в Україні

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