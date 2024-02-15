У Курській області рф у нафтобазу влучив безпілотник, виникла пожежа

російський чиновник стверджує, що відбулася атака дрона в регіоні, внаслідок чого і сталася пожежа на нафтобазі.

У Курському районі (російська федерація) у ніч проти 15 лютого сталася сильна пожежа на нафтобазі. Місцева влада заявляє про нібито атаку безпілотника.

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram та місцеві пабліки.

У мережі з'явилась інформація про потужну пожежу під Курськом близько опівночі. Стверджувалося, що палає резервуар нафтобази.

При цьому спочатку вказувалося, що причина такого займання невідома. В інтернеті також оприлюднили кадри пожежі.

Згодом губернатор Курської області виступив із заявою, де пояснив інцидент. російський чиновник стверджує, що відбулася атака дрона в регіоні, внаслідок чого і сталася пожежа на нафтобазі. Вину за подію він традиційно покладає на Україну.

"Внаслідок атаки українського БПЛА у Курському районі стався спалах на нафтобазі", - йдеться в його дописі.

Також Старовойт заявляє що попередньо "постраждалих немає".

"Усі спецслужби зараз працюють на місці", - додав чиновник.

Атаки дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, у січні безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.