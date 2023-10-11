Пошкоджено газопровід між Фінляндією та Естонією. росія розпочала приховану війну проти інфраструктури для хаосу в ЄС та НАТО?

Пошкоджений газопровід та кабель зв’язку між Фінляндією та Естонією є початком нової віхи війни росії проти Заходу в "сірій зоні", яка покликана привести союзників по НАТО в хаос через перебої з постачанням енергоносіїв, порушенні електропостачання і зв’язку. Мета – паралізувати ці країни, не вдавшись до прямого військового зіткнення. На цю тему розмірковують експертка Американського інституту підприємництва Елізабет Бро, фінський військовий експерт з питань росії Марко Еклунд та професор університету Тампере Памі Аалто. Але першим з цього приводу висловився український експерт Михайло Гончар, який віддавна розробляє тему прихованої війни росії проти країн Заходу.

росія виводить саботаж інфраструктури на новий рівень. Агресія в сірій зоні дешева, без крові і особливих витрат – Елізабет Бро

Майже рівно через рік після саботажу на "Північному потоці", інший газопровід у Балтійському морі, як вважають, став мішенню, пише для Центру аналізу європейської політики Елізабет Бро, старша співробітниця Американського інституту підприємництва.

Рано вранці 7 жовтня компанія Gasgrid Finland та її естонський партнер Elering помітили, що тиск у газопроводі Balticconnector (який з’єднує Фінляндію та Естонію), який вони спільно експлуатують, загадковим чином падає. Вони вивели його з експлуатації, а уряди двох країн повідомили про своє рішення громадськість. "На основі спостережень виникла підозра, що морський газопровід між Фінляндією та Естонією протікає. Клапани на морському трубопроводі зараз закриті, і таким чином витік зупинено", – заявили в Gasgrid Finland.

Враховуючи, що "Північний потік-1" і "Північний потік-2" були підірвані майже рівно рік тому, зазначає експертка, це здавалося поганим знаком. Через три дні прем'єр-міністр Фінляндії Петтері оголосив (10 жовтня), що розслідування показало, що пошкодження "не могло бути спричинене нормальним використанням трубопроводу або коливаннями тиску". Як зауважує Елізабет Бро, європейські ціни на газ відразу зросли на 12,5% на цих новинах.

Фінський уряд також оголосив, що телекомунікаційний кабель, який з'єднує дві країни, був пошкоджений, і що тут також підозрюється диверсія.

Орієнтовне розташування Балтійського з'єднувального газопроводу. Карта: Центр аналізу європейської політики. Джерело: Eesti Rahvusringhääling (ERR).

"Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками і партнерами. Сьогодні я обговорював [це питання] з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. НАТО готова допомогти в розслідуванні. Рівень готовності Фінляндії хороший. Ці події не впливають на нашу безпеку постачання", – зазначив президент Паулі Нііністьо. "НАТО ділиться інформацією і готова підтримати зацікавлених союзників", – написав невдовзі після цього Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своєму Твіттері.

Елізабет Бро наголошує, що це надзвичайна подія. Витоки з "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" рік тому спричинили геополітичні потрясіння в усьому світі, особливо після того, як слідчі органи Швеції і Данії, у виключних економічних зонах яких сталися витоки, дійшли висновку, що це, найімовірніше, були акти саботажу.

Але "Північний потік" з'єднував росію з Німеччиною. Balticconnector з'єднує двох близьких друзів і союзників. Той факт, що хтось може захотіти завдати шкоди підприємствам, які з'єднують дві мирні країни, на думку американської експертки, свідчить про те, що саботаж інфраструктури виходить на новий рівень.

За словами президента Фінляндії Нііністо, призупинення роботи газопроводу не вплине на безпеку постачання Фінляндії, адже країна є однією з найкраще підготовлених до різних непередбачуваних ситуацій у світі. Але підозра в диверсії – це класична агресія в "сірій зоні". Без переконливих доказів країна-мішень зазнає серйозної шкоди, але недостатньої для того, щоб відповісти військовими засобами. А оскільки це не військовий напад, відповідати військовими засобами було б нерозумно і могло б стати ескалацією конфлікту.

Винуватця важко, якщо не неможливо, визначити, зазначає експертка. Адже після більш ніж року урядових розслідувань і кількох розслідувань у ЗМІ, залишається недоведеним, хто зруйнував "Північний потік 1" і "Північний потік 2" (найбільше звинувачують росію і спецназ, пов'язаний з Україною).

Як зазначає Елізабет Бро, подібна агресія в сірій зоні відносно дешева, без крові і особливих витрат, і вона завжди залишатиме громадськість наляканою і занепокоєною тим, що буде далі. Саме це робить "сіру зону" такою привабливою формою агресії.

Це те, вважає експертка, з чим зараз стикаються Фінляндія та Естонія. Так, НАТО пообіцяло їм допомогти, але оскільки це військовий альянс, незрозуміло, чим він може допомогти, окрім як відправити союзні кораблі, щоб допомогти фінам і естонцям стежити за своїми водами. А оскільки загроза підводній інфраструктурі донедавна не сприймалася серйозно, лише кілька країн-членів Альянсу мають відповідні військово-морські сили і засоби. (Велика Британія і Франція, наприклад, вживають заходів зараз).

Протягом багатьох років, наголошує Елізабет Бро, агресію в сірій зоні вважали менш серйозною, ніж кінетичне насильство. І це правда, що вона менш драматична. Але вона точно не менш небезпечна.

Вимкнення енергопостачання країни означає шкоду її здатності функціонувати. Оскільки Фінляндія та Естонія вже давно серйозно ставляться до агресії з "сірої зони", вони були відносно добре підготовлені. Іншим країнам не так пощастить, вважає американська екпсертка, якщо вони стануть мішенню наступного очевидного акту саботажу.

Тест на реакцію Заходу. Якщо винуватцем є росія, то це напад на зв'язки між двома країнами НАТО – Марко Еклунд

Щодо зацікавленої сторони в підриві цього газопроводу, то фінський суспільний мовник Yle з посиланням на експерта з питань росії пише, що у Кремля є мотив та здатність пошкодити газопровід між Фінляндією та Естонією.

Експерт з питань росії Марко Еклунд вважає, що росія, найімовірніше, стоїть за цим, а мотивом є реакція на членство Фінляндії в НАТО. "У цій ситуації дуже важко побачити інших дійових осіб, окрім росії, оскільки риторика росії була дуже жорсткою щодо Фінляндії", – каже Еклунд.

Майор Еклунд понад 20 років спостерігав за російським збройними силами і був заступником представника Фінляндії з питань оборони в Москві у 2018-2021 роках. Наразі він працює редактором новин в Yle MOT.

За словами Еклунда, росія цілком могла б здійснити диверсії на газопроводах у Балтійському морі, знайомому росіянам протягом століть. Адже у росії при Міністерстві оборони існує Головне управління глибоководних досліджень, завданням якого є підводна розвідка, картографування та підготовка до боротьби з підводними диверсіями. Вони мають різні надводні та підводні технології, призначені для цього типу операцій. російський Балтійський флот також має власні сили спеціального призначення, навчені підводній боротьбі з диверсіями.

На запитання, яких наслідків може очікувати сторона, яка пошкодила газову трубу, здійснивши саботаж, майор Еклунд відповів, що якщо винуватцем є росія, то це напад на зв'язки між двома країнами НАТО. На його думку, з її боку – це був тест на те, як реагуватимуть на цей інцидент. Вони намагаються викликати страх і показати, що готові зробити ще щось подібне. Здійснивши пробний підрив інфраструктури країн НАТО, вони з’ясовують як реагуватимуть Фінляндія та Захід, як відбуватиметься співпраця і які заяви лунатимуть від союзників НАТО.

За його оцінками, подібних дій можна очікувати і від росії в майбутньому – це початок нової епохи.

Авторство росіян сумнівів не залишає. росія перебуває у стані війни із Заходом – Памі Аалто

Подібної думки дотримується й професор Університету Тампере Памі Аалто, який добре знайомий з росією та енергетичною політикою. На його думку, якщо це був дійсно саботаж, то існують лише російські суб'єкти, які зацікавлені в руйнуванні інфраструктури Фінляндії та Естонії.

За словами Памі Аалто, російська сторона нанесла на карту газопроводи, кабелі зв'язку та інші об'єкти інфраструктури як у Північному, так і в Балтійському морях. Якби кабель чи газопровід був десь в іншому місці, можна було б запідозрити терористичну організацію або якесь інше войовниче утворення. Але у цьому випадку, впевнений професор, діяльність росіян сумнівів не залишає.

Про те як росія використовувала цивільні судна для розвідки читайте у спільному розслідуванні медіа скандинавських країн: Чорна сумка і старезне радіо. Щонайменше 50 кораблів-шпигунів використовувала росія у скандинавських країнах

На думку Памі Аалто, якщо це був саботаж, то це доволі складна операція. Професор допускає, що це може бути провокація росії, яка заявила, що відповість відповідними заходами на членство Фінляндії в НАТО. Ба більше, наголошує професор, росія загалом перебуває у стані війни із Заходом, ЄС і НАТО. Однак, зауважує він, росія не хоче здійснювати прямі атаки, а натомість хоче залишатися в певних рамках, щоб НАТО не почало консультації відповідно до п'ятої статті і не спланувало контрзаходи. Також такими діями росія хоче відвернути увагу Заходу від України.

На питання як він оцінює значення цієї події чи є вона історично значимої, професор відповів ствердно і наголосив, що це лише початок. За його словами, експертне середовище чекало на те, що подібне станеться, протягом багатьох років. Це було очікувано. Це частина континууму, в якому будуть все більш помітні атаки і перебої в роботі критично важливої інфраструктури в міру ескалації ситуації. Він має на увазі систему електропостачання, газову систему, нові об'єкти інфраструктури, що будуються. Було б також добре поговорити про атомні електростанції та рівні ризику для них. Будь-який вид критичної інфраструктури становить інтерес для тих, хто хоче підірвати союзників по НАТО, зазначив професор.

Зараз Балтфлот сильно наслідив. Сценарії хаотизації від росії та її спільників по "Коаліції зла" вже в роботі – Михайло Гончар

Тема прихованої інфраструктурної війни росії проти країн НАТО та Заходу в цілому добре опрацьована українським експертами, які набагато випереджають своїх європейських колег. Тому пропонуємо вам ознайомитися з думкою президента Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайла Гончара.

Отже, в Балтійському морі пошкоджено газопровід Balticconnector та волоконно-оптичну лінію зв'язку, що сполучають Фінляндію та Естонію. З урядового рівня обох країн прозвучало, що це "наслідок зовнішнього впливу". Єврокомісія висловила солідарність з країнами-членами. "ЄС рішуче налаштований подбати про безпеку і посилити захист нашої критичної інфраструктури. Потрібне ретельне розслідування", – заявив Шарль Мішель. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО готовий підтримати союзників.

За наявною інформацією, незадовго до події в зоні пошкоджень перебувало судно Балтійського флоту ВМФ РФ – гідрограф "Сібіряков" (коли пишуть "гідрографічне судно", потрібно читати "розвідувальний корабель"). Детальніше: "Гідрографічне судно Балтфлоту "Сибиряков", Балтійський флот рф, Проєкт 865, водотоннажність повна – 3450 тонн, довжина – 86 метрів, швидкість – 15 вузлів, екіпаж 58+12, спорудження 1991, Польща".

Показово, що "Сібіряков" та деякі інші кораблі Балтфлоту були помічені в зоні газопроводів "Північний потік" минулого року незадовго до того як вони були підірвані: "Корабель знаходився дуже близько або майже над трубопроводами, іноді рухаючись на невеликій швидкості. Супутникові знімки свідчать про те, що човен був за пару сотень метрів від місця одного з вибухів".

Про що це говорить? Тільки про те, що Кремль знову демонструє рішучість і діє усе більш відверто і нахабно за сценарієм хаотизації Європи, який вже заготовлено. Минулого року, я неодноразово акцентував на цьому увагу. Ось одна з тез, присвячена моделюванню дій рф на Балтиці для конференції в Жешуві на початку вересня 2022 р.:

"18. Диверсійні дії, ракетні удари та повітряні бомбардування можуть бути здійснені по розташованих в морській та прибережній зонах LNG-терміналах, нафтопортах та підводних інтерконекторах (Balticconnector, Baltic Pipe). Цілями в регіоні південно-східної частини Балтійського моря є стаціонарний LNG-термінал в Свіноуйсце та плавучі установки зберігання та регазифікації (FSRU) в Клайпеді (Литва), а також згодом в Палдіскі (Естонія) та Інкоо (Фінляндія), нафтопорти та резервуарні парки для зберігання нафти та нафтопродуктів в Мууга, Вентспілсі, Бутінге, Гданську, а також рафінерії в Мажейкяї, Гданську та Плоцьку".

А ось уривок з аналізу "Балтика-2022: кінець газових потоків як продовження гібридної агресії рф проти Європи" грудня минулого року:

"росія працює над тим, щоб у час "Ч" – час рішучих дій – створити стан дезінформації, хаосу та дезорганізації системи державного управління США та країн ЄС й отримати вікно можливостей для геополітичного відкидання Заходу. Яскравий приклад як це уявляється в Кремлі – минулорічний ультиматум НАТО відійти на кордони до 1997 року. Оскільки бліцкриг не вдався ні щодо України, ні щодо НАТО, то Кремль поступово переходить до Плану "В" – довготривалої "народної війни".

Ураженню енергетичних мереж та телекомунікацій при цьому відводиться особлива роль, як інфраструктурі, що забезпечує ефективне функціонування економіки, національних урядів та систем національної безпеки країн Заходу. Дисфункція енергетичних та телекомунікаційних мереж автоматично означає хаос в державному управлінні, обороні та безпеці, а також, що не менш важливо – в національних фінансових та міжнародних платіжних системах. Цього й прагне Росія, щоб в час "Ч" комплексно та багатовимірно уразити свого екзистенційного ворога – Захід. І цей час, ймовірно, вбачається кремлівцям взимку 2022-2023 р.р. чи 2023-2024 р.р."

На жаль, наші партнери, (ми часто вважаємо їх союзниками, хоча вони такими насправді не є), звертали мало уваги на те, до яких дій вдається росія проти України в частині критичної інфраструктури, починаючи з 2014 року. Ними вважається (сподіваюсь, що це вже в минулому часі потрібно писати), що дії росії в Україні – це те, що вона може робити в Україні чи/та інших пострадянських країнах, щодо країн НАТО – це неможливо, адже Москва боїться Альянсу й прямого зіткнення з ним. Насправді, росія не боїться НАТО. Так, вона не хоче прямого зіткнення, але вона готова діяти (і давно діє!) непрямими, прихованими методами, ставлячи в безвихідь західних політиків за простою формулою "а вьі докажите!"

Але здається зараз Балтфлот сильно наслідив...

Одначе, зима 2023/24 наближається і сценарії хаотизації від росії та її спільників по "Коаліції зла" вже не просто на столі, а в роботі...