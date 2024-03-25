Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС розпочала розслідування проти Apple, Google та Meta з дотримання закону про цифрові ринки

25 березня 2024, 15:57
ЄС розпочала розслідування проти Apple, Google та Meta з дотримання закону про цифрові ринки
Фото:meta
Порушення можуть призвести до штрафів у розмірі до 10% світового річного обороту компаній.

Платформи Apple, Alphabet, Google і Meta стали об’єктами у розслідуванні щодо потенційних порушень Закону про цифрові ринки.

Про це пише Reuters з посиланням на антимонопольні органи ЄС.

Закон, який набув чинності 7 березня, вимагає від шести компаній, які надають такі послуги, як пошукові системи, соціальні мережі та додатки-месенджері, що використовуються іншими компаніями, дотримуватися вказівок для забезпечення рівних умов для своїх конкурентів і надання користувачам більше вибору.

Порушення можуть призвести до штрафів у розмірі до 10% світового річного обороту компаній.

Європейська комісія заявила, що підозрює, що заходи, вжиті фірмами, не забезпечують ефективного дотримання закону.

Антимонопольний орган ЄС розгляне правила Alphabet з управління Google Play та самоналаштування у пошуковику Google, правила Apple щодо керування в App Store і сторінок вибору для Safari, а також модель Meta “оплати або згоди”.

війна в Україніросія окупантирозслідуванняЄС

Останні матеріали

Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Політика
Війна в Україні після російських виборів. Активізація чи затягування? – Мік Раян
Переклад iPress – 25 березня 2024, 16:19
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічні повітряні удари можуть вирішити долю війни. За умов стабільності фронту на землі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 березня 2024, 12:17
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Cуспільство
росіяни передислокували сили з-під Кремінної до Бєлгорода. І продовжують наступати в районі Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 25 березня 2024, 00:03
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Політика
росіяни відновили свій наступ на Донбасі та на Півдні. Штурмовики Буданова в повітрі та на землі – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2024, 16:47
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Політика
Одержимість путіна історією є загрозою Європі. Як путін оплакує СРСР – Ніколас Чхаїдзе
Переклад iPress – 22 березня 2024, 14:28
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 22 березня 2024, 08:32
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Політика
Шоу-майстри та шукачі пригод. Тут мали б бути плани України на 2024 рік – Том Купер
Переклад iPress – 21 березня 2024, 22:57
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Політика
Наступна війна путіна. Поки Україна бореться, москва придивляється до Молдови – Джеффрі Гедмін
Переклад iPress – 21 березня 2024, 15:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється