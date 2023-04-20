Три шпигунські історії від скандинавських розслідувачів. З порту на півночі Норвегії на борт риболовецького траулера "Таурус" сідає підозрюваний російський агент. Його фотографують, коли він знову ступає на причал. У руці він тримає чорну сумку. Сліди російських траулерів пролягають над нафтовими та газовими родовищами, поруч із військовими навчаннями і коли там з'являються американські атомні підводні човни. На іншому російському рибальському судні поліція виявляє щось дивне. Що робить старе радянське радіо за замкненими дверима? Медіа скандинавських країн провели спільне дослідження використання росією цивільних суден для розвідки в цих країнах. росіян цікавить вся критична інфраструктура і військові навчання та бази. Про те, як під прикриттям риболовецьких суден росіяни проводять розвідувальну діяльність читайте у перекладі розслідування "Прихована війна".

Норвезька мовна корпорація (NRK) розповідає про таємниче радіо часів Холодної війни, сховане подалі від людського ока на борту риболовецького судна "Ліра". Кирилицею воно позначено як Б3-28. Радіостанція не була на містку, де капітан керує рибозаводом довжиною понад 120 метрів. Саме там зазвичай розміщують засоби зв'язку, щоб він міг спілкуватися із зовнішнім світом. Натомість, старе радіо було знайдено за замкненими дверима на нижній палубі.

Поліцейські в Кіркенесі спочатку, як завжди, перевірили документи, що посвідчують особу. Але коли вони провели додаткову перевірку всередині судна, їм довелося попросити екіпаж відчинити зачинені двері. Біля бежевого радіоприймача, мабуть, сидів чоловік.

NRK зазначає, що отримало доступ до історій про радіостанції та російського агента від спецслужб, які саме повинні відстежувати загрози проти Норвегії. Вони давно попереджали, що на Півночі є багато очей, які стежать.

Торік NRK разом із північними суспільними мовниками – данською Danmarks Radio (DR), шведським Sveriges Television (SVT) і фінською Yle скористалися відкритими даними про трафік, щоб скласти карту, як російський морський трафік може бути використаний для шпигунства в Скандинавії. Про це йдеться у документальному фільмі "Тіньова війна".

NRK разом з іншими медіа дослідили АІС-позиції кількох сотень цивільних російських суден з 2013 року до сьогодні. Судна "Таурус" і "Ліра", вочевидь, займаються легальною діяльністю. Але вони належать до флоту, який складається, серед іншого, з риболовецьких, вантажних і науково-дослідних суден, які виділяються серед інших.

Поліцейська служба безпеки (PST) заявляє, що розвідувальний тиск на Норвегію посилився. Що російська влада готова йти на більші ризики, ніж раніше. Вони вважають, що шпигунство відбувається не лише на суші. На морі менше сторонніх очей, які стежать за тим, що відбувається.

Розвідувальна діяльність ведеться поверх звичайної комерційної діяльності, цитує голову Розвідувальної служби Нільса Андреаса Стенсенса NRK. "Ми визначаємо окремі випадки і ймовірність того, що окремі судна ведуть розвідку, але насправді досить складно скласти уявлення про конкретні масштаби", – каже він.

Шпигувати могли щонайменше 50 кораблів. Як медіа знайшли їх

NRK зазначає, що вперше можна щось сказати про масштаби діяльності російської розвідки у північних водах завдяки розслідуванню. Систематичний аналіз слідів показує, що щонайменше 50 кораблів протягом десяти років мали можливість таємно збирати інформацію.

На столі перед дослідником Столе Ульріксеном у Військово-морській академії лежать десятки аркушів із картографування медіарозслідувачів. На них зображено пересування кораблів, які вони досліджували. Сліди на картах, як підкреслює NRK, показують, що вони раптово з'являються під час навчань НАТО. Вони перебували поруч, коли минулого року були перерізані важливі оптоволоконні кабелі біля Вестеролена і пошкоджені біля Шпіцбергену.

Розслідувачі кажуть, що бачать сліди у невеликих аеропортах, глибоководних причалах і мостах, які з'єднують країну. Важливі вузли, які, наприклад, потрібні норвезькій обороні для перекидання своїх сил. Також сліди російських суден є біля важливих нафтових і газових родовищ.

NRK зазначає, що російські кораблі пропливають повз військові полігони. Вони шукають сховку в районах, де Норвегія і країни-союзники проводять тренування зі своїми підводними човнами. Вони також з'являються, коли до порту Тромсе прибувають американські військові кораблі.

російське рибальське судно 1

Пунктирні лінії показують сліди російського рибальського судна. В Анденах у Нордланді норвезькі збройні сили мають велику базу для літаків-розвідників, ракетний полігон і військовий полігон для тренувань. Часто з візитами туди приїжджають представники США та інші союзники по НАТО.

російське рибальське судно 2

Ще одне російське рибальське судно плаває туди-сюди кількома фіордами на острові Суннмьоре. Дослідник Столе Ульріксен вважає, що це може бути прикладом того, як вони складають карту стану дна норвезьких фьордів.

Тренувальний полігон для підводних човнів

Бьорнафьорден у Вестланді часто використовується як тренувальний полігон для норвезьких і натовських підводних човнів. Кілька російських цивільних кораблів вирушали сюди, не заходячи. Декілька пересувань туди-сюди, перш ніж знову покинути фьорд.

Вантажний корабель

російський вантажний корабель кружляє біля берегів Андої вже кілька років поспіль. Неподалік від Андої знаходиться заборонена військова зона. Наш аналіз показує, що кілька цивільних російських кораблів проходять повз цю зону, зупиняються і кружляють поблизу.

Державне науково-дослідне судно рф

Це сліди "Академіка Лазарєва". За допомогою обладнання, яке мають, вони можуть скласти карту дна, яка показує, де проходять оптоволоконні та силові кабелі, а також нафто- і газопроводи. NRK запитали судноплавну компанію про пересування, але відповіді не отримали.

Як пише NKR, глава розвідки Норвегії вважає, що росія зацікавлена в норвезьких технологіях. І певною мірою про розвідку росії можна отримати уявлення через морську діяльність. Він вважає, що найбільше їх цікавлять норвезькі військові об'єкти та сили, а також присутність і пересування союзників, а також те, як вони спілкуються й якими навичками володіють.

Ось як медіа досліджували цивільні судна: NRK та скандинавські мовники використали відкриті дані і нанесли на карту мільйони переміщень АІС, щоб зрозуміти, як може відбуватися розвідка з цивільних російських кораблів. На карті ми бачимо їхні сліди. Всі великі човни і кораблі повинні мати на борту передавач AIS. Він має запобігати зіткненням у морі. Відправляючи свої координати, інші судна можуть спостерігати за ними і змінювати свій курс. Треки також дають нам можливість побачити, де судна були в минулому. Так, на карту нанесені події, свідками яких вони могли бути, і інформацію, яку вони могли зібрати. Крім того, проведено низку інтерв'ю і бесід, щоб зрозуміти, що характеризує таку розвідувальну діяльність і як така поведінка може проявлятися у сліді АІС. Створено комп'ютерну програму, щоб мати можливість переглянути мільйони позицій АІС і знову знайти схеми плавання, які описують джерела. База даних – це API Kystdatahuset і власне розроблене картографічне рішення, що дозволяє відображати та вибирати відповідні райони і судна. Проаналізовано різні джерела, усні та письмові, дослідження та новини. Ба більше, розшукано поіменовані приклади, опубліковані в інших джерелах, або судна, які знайдено за допомогою інших журналістських методів. Водночас нанесено на карту аеропорти, військові полігони, місця проведення навчань НАТО та інші зони, що становлять інтерес. Тут шукали російські кораблі, які пересуваються у спосіб, який не можна пояснити звичайною діяльністю. Результатом є список кораблів.

Керівник розвідки каже, що цивільні судна, які виглядають абсолютно нормально, можуть мати на борту персонал або бути спеціально обладнані для збору інформації. Наприклад, антенами чи іншим обладнанням.

NRK із посиланням на слова Стенсена зазначає, що росія заявила про припинення співпраці із Заходом, і справи з росією доводиться мати з огляду на це.

А з прагненням Швеції та Фінляндії до членства в НАТО, наголошує NRK, баланс сил на Півночі ще більше змінився. На думку доцентки у Норвезькій військово-морській академії Есе Гільє Остенсен, головною метою росії може бути недопущення отримання Норвегією підкріплень, якщо виникне військова конфронтація, і країні знадобиться військове підкріплення від НАТО. Тоді порти та інфраструктура навколо портів стануть вразливим місцем.

Як стверджує NRK, минулого року всі кораблі під російським прапором отримали новий наказ від путіна. Через кілька місяців після вторгнення в Україну він наказав усім цивільним суднам і екіпажам бути готовими до військової участі.

російська морська доктрина встановлює досить чітку лінію, яка передбачає використання цивільних кораблів у військових цілях. За словами Остенсен, висловлюється думка, що це те, що буде використовуватися в більшій мірі.

Дослідниця сумнівається, що у російських моряків є вибір. За її словами, в росії немає чіткого розмежування між цивільними і військовими місіями. У чисто фізичному сенсі, цивільні судна, безумовно, будуть використовуватися для інших цілей. Але росія – авторитарний режим, і якщо кремль просить вас виконати якусь місію, у вас дійсно мало вибору, виконувати її чи ні.

Вона описує флот, який є природною частиною транспортної картини вздовж норвезького узбережжя, і який залишається поза увагою. Під виглядом легальної діяльності цивільні кораблі можуть бути корисним військовим інструментом для перетворення Північної Норвегії та Арктики на домашню територію росії.

Спецслужби розповіли NRK про два методи, за допомогою яких можна виявити шпигунство з цивільних суден: можна дослідити, куди вони плавають і які схеми пересування у них є. Інший метод – подивитися, як обладнані судна, наприклад, на кількість антен на даху або обладнання, за допомогою якого вони можуть комунікувати.

Старі радянські радіоприймачі за замкненими дверима. Сигнал йшов далеко за Баренцеве чи Норвезьке море

На початку листопада 2022 року судна-побратими "Естер" і "Ліра" прибули до Кіркенеса. російські риболовецькі судна припливли прямо з Фарерських островів до прикордонного міста на півночі країни. На причалі поліція була готова до чергової рутинної перевірки. Вони почали з "Ліри". Усередині заводського судна все виглядало добре. Доки вони не натрапили на зачинені двері. За ними було виявлено людину поруч з тим, що виглядало як дуже старе радіообладнання. Поліція почала фотографувати, коли побачила щось, що не вписувалося в загальну картину. Радіоапаратура за замкненими дверима належала до цієї категорії. Поліція зробила знімки і відправила їх у PST, перш ніж продовжити огляд. Але всього через кілька годин вони натрапили на таку ж знахідку на судні-побратимі "Естер".

Там також біля старого радіоприймача в закритій каюті всередині судна сидів чоловік. Поліцейський патруль не розслідував це далі, вони не знали, на що саме вони дивилися. Це могло бути старе обладнання з часів побудови катерів, наприкінці 80-х – на початку 90-х років. Але вони зробили більше світлин, які надіслали до PST.

Лише через кілька днів зображення проаналізував хтось, хто краще знав, що шукати.

"Ліра"

Це радіо, яке було знайдено на "Лірі". Це аналоговий радіоприймач, який мав би передавати та приймати азбуку Морзе або мову. Радіостанція відноситься до типу ВЧ, що має дуже великий радіус дії.

На "Естер" поліція виявила майже ідентичну радіостанцію до тієї, яку знайшли на борту "Ліри". На світлинах видно, що обидва радіоприймачі одного типу, а знос свідчить про те, що вони, можливо, добряче були у вжитку.

Медіарозслідувачі попросили британського офіцера у відставці з військово-морської розвідки Королівського військово-морського флоту ознайомитися зі знімками радіостанції. Він надав інформацію на умовах анонімності. Розслідувачі умовно назвали його "Джеймс".

Він підтвердив, що це радіостанції, які можуть надсилати і приймати як голосові повідомлення, так і азбуку Морзе. Вони можуть використовуватися як у військових, так і в цивільних цілях. Нелегко сказати, не знаючи, які частоти були використані, або яке обладнання підключено.

За словами "Джеймса", подібне радіообладнання повинно мати радіус дії далеко за межами всього Баренцева і Норвезького морів.

Голова PST у Фіннмарку Йохан Роальдснес каже, що це деякі з висновків, які посилили їхню підозру, що шпигунство ведеться зі звичайних рибальських суден. Він вважає, що такі радіостанції можуть надавати військові можливості, зокрема комунікацію.

Медіаросзлідувачі отримали відмову від морського агента судна на запит про наявність радіообладнання на судні. Їм також не дозволили приєднатися, коли поліція прийшла з перевіркою на "Ліру" в січні. Капітан відмовився пустити їх на борт і не став розмовляти з ними на причалі.

"Ліра" та "Естер" – це лише два риболовецьких судна, які виділяються серед інших. Ще одне судно – траулер "Таурус".

"Таурус" зачастив. Особливо біля військових баз

Траулер "Таурус" ходить з нерегулярними інтервалами з рибальських угідь у Баренцевому і Норвезькому морях до різних портів Північної Норвегії. Сліди "Таурусів" показують, що вони пропливають повз, коли американські атомні підводні човни виходять на поверхню. Картографування показує, зазначає NRK, що за останні роки це траплялося щонайменше чотири рази. Вони набагато частіше сходять на берег у Норвегії, ніж у своєму рідному місті Мурманську в росії. Цього року 122 російським суднам було дозволено ловити рибу в норвезьких водах. Європа закрила свої порти для російських суден. Це частина санкцій після того, як росія напала на Україну. Сьогодні тільки порти в Кіркенесі, Ботсфьорді, Тромсе і на Фарерських островах відкриті для російських риболовецьких суден, таких як "Таурус".

Найзапекліші критики вважають, пише NRK, що норвезька влада не має жодного контролю над тим, хто приїжджає на цих суднах і що вони роблять. У 34 з 51 візитів до норвезьких портів у період з 2015 по 2022 рік "Таурус" доставляв рибу. Але сліди можуть вказувати на те, що вони виловлюють не лише тріску, пікшу та минтай.

NRK наголошує, що їхнє картографування показує, що російське рибальське судно з'являлося в незвичних місцях. Вони йшли прямо до військових полігонів і поблизу військових баз, де заборонено будь-який рух. Вони розташовувалися поблизу бази берегової охорони ВМС Норвегії в Сортланді, коли кораблі берегової охорони стояли в доках.

В одному випадку, схоже, "Таурус" припинив риболовлю і пішов прямо в Олесунн. За збігом обставин, коли траулер проходив повз Тронделаг, там проходили великі навчання НАТО.

NRK зауважує, що на початку грудня минулого року російський риболовецький траулер "Таурус" пришвартувався в Тромсе. Через кілька днів вони наказали лоцману знову відплисти на північ. До рибальських полів на Шпіцбергені. Але, згідно з повідомленням лоцманської служби, вони знову і знову відкладали відплиття.

Моряки фотографували кораблі та замовляли багато їжи. Вони чогось чекали?

Взагалі-то, траулер не потребує лоцмана, він потрібен лише суднам певної довжини. Зрештою, лоцмана зняли з корабля, незважаючи на те, що цього грудневого вечора був незвично густий туман.

У той же час у Гротсунді дещо сталося. Американський гість вперше відвідував Тромсе. Там екіпажу дозволять зійти на берег, і вони наповнять човен припасами, перш ніж вирушити до східного узбережжя Сполучених Штатів. Це надсучасний атомний підводний човен.

Американці хвалилися, що підводний човен може безшумно плавати по світовому океану і збирати інформацію. Він повинен бути здатний атакувати з глибини, без попередження.

Від Гротсунда в Тромсе до Кольського півострова – 52 милі. Там базується російський Північний флот. Це також місце, де, як кажуть, президент владімір путін зберігає кілька своїх ядерних боєголовок.

Коли один із загрозливих підводних човнів НАТО з'являється просто над кордоном, росія хоче знати про це якомога більше.

Американський атомний підводний човен "USS South Dakota" буксирують у темний док Тромсе. У той же час екіпаж російського риболовецького траулера "Таурус" нарешті готовий до відплиття. Назустріч їм виходить корабель берегової охорони "KV Bison". Вони уважно спостерігають, як траулер відходить від причалу. "KV" Bison лягає перед "Таурусом" на рейді з Тромсе. За межами Гротсунде "Таурус" спокійно пропливає повз американський атомний підводний човен. Потім траулер набирає швидкість, проходить повз корабель берегової охорони і зникає в рибальських угіддях.

Розпізнавання звуку одного з найбільш непомітних американських підводних човнів може стати великою перевагою в разі війни. Експерти у галузі розвідки переконують, що російська розвідка хоче дізнатися якомога більше. Голова PST у Фіннмарку Йохан Роальдснес каже, що російська розвідка потребує інформації, аби розуміти, коли відбувається щось значне. Багато російських моряків фотографують військові кораблі союзників, коли бачить їх. За його словами, якщо на військову базу раптом замовляють сотні додаткових порцій їжі, це може бути сигналом для іноземної розвідки про те, що щось має статися.

Люди із закритими обличчями. Можливо, готували диверсію

NRK також розповідає історію про дослідницьке судно в Данії. У внутрішніх водах Данії біле урядове дослідницьке судно пропливало поблизу офшорної вітроелектростанції. Кілька джерел Данського радіо (DR) вважають, що російський "Адмірал Владімірскій" також використовується для розвідувальної роботи.

На палубі кілька людей із закритими обличчями. Вони дивилися в бік відрядженого журналіста і фотографа DR, який був у рибальському човні за кілька сотень метрів від них. На палубі також було видно чоловіка з гвинтівкою.

Корабель тривалий час плаває у данських водах, але не подає сигналів АІС. За даними розвідки та експертів, російська військова підводна програма під назвою "ГУГІ" у даний час складає карту вод північного регіону. Вони збирають інформацію про енергетичні та інтернет-кабелі, офшорні вітроелектростанції, нафто- і газопроводи. "У разі конфлікту із Заходом вони готові і знають, де можуть паралізувати наше суспільство", – каже начальник контррозвідки Андерс Хенріксен з Норвезької поліцейської розвідувальної служби (PET) в Данії.

Дослідник Есе Гільє Остенсен з Військово-морської академії також вказує на інфраструктуру як на об'єкт диверсій. Минулої осені вибухнув газопровід "Північний потік", який веде з росії до Німеччини. Данська і шведська влада підозрюють саботаж, але досі не зрозуміло, хто за цим стоїть. Остенсен не оминає увагою той факт, що росіяни вже завершили досить ретельне обстеження морського дна в Норвегії. росія може використовувати його як у цивільних, так і у військових цілях.

Коли підозрюваний агент російської розвідки піднімається на борт траулера в Норвегії, щось привертає до себе увагу.

Про агента з чорною сумкою. російська розвідка вербує агентів серед цивільних моряків

Спецслужби поділилися з NRK також історією про людину, яка, на їх думку, працює на ФСБ. Вони слідкували за нею, проїхавши значну частину північної Норвегії. Дорогою вони записували, з ким чоловік розмовляв і кого відвідував. Під час поїздки вони бачили, як він сів на борт "Тауруса". Через деякий час він вийшов з човна з чорною сумкою в руці.

Спецслужби стверджують, що російська розвідка вербує агентів серед цивільних моряків. Додатковим завданням для них є збір інформації за кордоном. Завдання можуть бути простими і рутинними. Записати спостереження, виміряти глибину на новозбудованому причалі, занотувати стан морського дна або поточну ситуацію, сфотографувати західні судна.

Вони стежили за російським агентом і сумкою здалеку, але по дорозі втратили сумку з поля зору. Зрештою, чоловік, мабуть, поїхав назад через Сторског і кордон на північному сході. За словами джерел NRK, це звичайний маршрут для російських розвідників. Ми не знаємо, що було в чорній сумці і що з нею сталося.

Як зазначає NKR, траулер "Таурус" належить найбільшій у світі риболовецькій групі "Норебо" в росії. Представник компанії пише в електронному листі, що вони отримали судно у власність у листопаді 2021 р. Він також зазначає, що вони дотримуються всіх законів і правил, а заяви про розвідку є неправдою, яка призводить до політичної параної. російського посла в Норвегії також провокують наші запитання. "Спроби роздути русофобію через походження моряків пахнуть етнічною дискримінацією", – пише посол рф Теймураз Рамішвілі. У Військово-морській академії в Бергені дослідник Столе Ульріксен кладе вказівний палець на аркуші перед собою: "Наша карта показує, що сліди від російських суден стають щільнішими, коли відбувається щось велике". Він вважає, що 50 підозрюваних шпигунських кораблів, які ми досліджували, не одинокі в тому, що вони виконують якусь місію.

Ці 50 кораблів, мабуть, найактивніші й найочевидніші. росіяни можуть використовувати все, незалежно від форми власності. Йдеться про дуже системну роботу і досить великий флот. Загалом йдеться про кілька сотень суден, які використовуються для розвідки. 50 досліджених суден – це ядро.

Джерело: Норвезька мовна корпорація