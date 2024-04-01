Таємниця "Гаванського синдрому" продовжується: провідний військовий слідчий каже, що планка доказів була встановлена неймовірно високо

В п'ятирічному розслідуванні загадкових черепно-мозкових травм, про які повідомляли офіцери національної безпеки США - з’явились нові деталі.

Цей репортаж є результатом спільного розслідування 60 Minutes, The Insider і Der Spiegel, пише CBS News.

Серед постраждалих були співробітники Білого дому, офіцери ЦРУ, агенти ФБР, військові та члени їхніх сімей. Багато хто вважає, що вони були поранені секретною зброєю, яка вистрілює високоенергетичним пучком мікрохвиль або ультразвуку.

Це четверта історія, і вперше є докази того, хто може бути відповідальним. Більшість поранених воювали за Америку, часто таємно. І вони розчаровані тим, що уряд США публічно сумнівається в тому, що ворог націлився на американців.

Одна з них - Керрі, ім’я вигадане, адже вона все ще агент ФБР, який працює в контррозвідці. Вона розповіла, що у 2021 році була вдома у Флориді, коли її вдарила невідома сила, яка її покалічила.

"І бац, у моєму правому вусі, наче стоматолог свердлить стероїдами. Таке відчуття, коли щось підбирається дуже близько до барабанної перетинки? Це як це, знаєте, помножене на десять. Це було схоже на пронизливе металеве свердління, і воно штовхнуло мене вперед під кутом приблизно 45 градусів ось так", - сказала Керрі.

За її словами, вона стояла біля вікна у своїй пральні.

В цей же час, як розповіла нам агент ФБР Керрі, батарея в її телефоні почала роздуватися, аж поки не розірвала корпус. Врешті-решт Кері втратила свідомість на дивані. Через біль у грудях її оглянув кардіолог, після чого вона повернулася на службу.

"І я пам'ятаю, як ще кілька місяців після цього скаржилася своїм колегам, що відчуваю себе так, ніби у мене рання стадія хвороби Альцгеймера. Короткострокова пам'ять, довгострокова пам'ять, плутані спогади, багатозадачність. Мій базовий рівень змінився. Я вже не був тією самою людиною", - додала агентка.

В 2016 році десятки дипломатів США, які працювали на Кубі, почали скаржитися на специфічні симптоми: головний біль, запаморочення, погіршення зору.

Усі мимптоми виникли після того, як вони почули дивний звук. Пізніше це отримало назву "гаванський синдром".

З часом, його виявили в дипломатів і військових США в інших країнах. Багаторічне розслідування так і не дозволило американським спецслужбам повʼязати прояв цих симптомів з застосуванням якоїсь зброї.

В розслідуванні журналісти пишуть, що симптоми "гаванського синдрому" проявлялися в ті самі періоди і в тих самих місцях, куди приїжджають агенти ГРУ з військової частини № 29155. Саме цей підрозділ повʼязують з отруєннями Сергія і Юлії Скрипалів Прем’єр Британії Джонсон закликав росію видати підозрюваних в отруєнні Скрипалів.

Для їхнього отруєння використовували нервово-паралітичну речовину "Новачок". Журналісти вивчили дані про перельоти агентів ГРУ і це дало змогу встановити відповідність між приїздами агентів ГРУ і першими проявами "гаванського синдрому" в 2014 році та випадками, які трапилися після цього в Європі та Китаї.

Так, восени 2014 року група співробітників ГРУ перебувала в Женеві, а в листопаді того року одна співробітниця американського консульства у Франкфурті відчула раптову нудоту, запаморочення, звукові галюцинації. Пізніше вона впізнала за фото співробітника ГРУ Єгора Гордієнка, який ходив навколо житлового комплексу, призначеного для співробітників консульства, і фотографував територію.

В 2016 і 2017 роках група агентів ГРУ опинилася в Китаї, де російська сторона організовувала ралі "Шовковий шлях". Із візитами російських агентів збіглися повідомлення про випадки, схожі на "гаванський синдром" від IT-фахівця з Держдепартаменту з Шанхаю, а також групи американців, які працюють у Гуанчжоу.

Ще пізніше, в 2021 році співробітниця американського посольства в Тбілісі відчула вплив потужного звукового випромінювання, після чого в неї проявилися симптоми "гаванського синдрому".

Згодом за фотографією вона впізнала агента ГРУ Альберта Аверʼянова, сина командира військової частини Андрія Аверʼянова, а перед проявами "гаванського синдрому" дипломатка помітила його біля свого будинку.

"60 Minutes" згадують, що під час саміту НАТО в Литві торік симптоми "гаванського синдрому" відчув "високопоставлений співробітник" Міністерства оборони США, який звернувся по медичну допомогу.

Журналісти знайшли документ, що підтверджує, що заступник командира частини № 29155 ГРУ Іван Терентьєв отримав держзамовлення на вивчення потенційних можливостей нелетальної акустичної зброї під час військових (бойових) дій у місті.

Незрозуміло, про яку саме зброю йде мова, але якщо про зброю, яка використовує звукові хвилі, то мова могла йти про інфразвукову зброю. Вона діє на великій відстані і має викликати в супротивника паніку, або про хвилі чутного спектра, які справляють приголомшливий ефект. Навряд чи це міг бути ультразвук, який швидко поглинається або розсіюється.

Проте можливо, що зброя називалася акустичною з іншої причини, адже мікрохвильове випромінювання людським вухом за певних умов може перетворюватися на акустичний сигнал - ефект Фрея Довідка Мікрохвильове випромінювання сприймається безпосередньо органами слуху всередині черепа людини без використання додаткових радіовимірювальних приладів. Саме цей ефект дуже ймовірно мав місце у випадку з "гаванським синдромом".

Розслідувачі зазначають, що хоча прямих доказів на користь причетності ГРУ до використання "акустичної зброї" немає, тепер американська влада може переосмислити своє ставлення до "гаванського синдрому".

Рік тому розвідувальні служби США не знайшли доказів причетності іноземних держав до появи "гаванського синдрому". Тоді американські слідчі детально розглянули 1 500 справ у 96 країнах і не знайшли жодних достовірних доказів наявності іноземної зброї, яка могла б спричинити описані симптоми, чи підслуховуючого пристрою, який міг би випадково викликати "гаванський синдром".

Розслідувачі зі США дійшли висновку, що більшість таких випадків мають різні причини, від факторів навколишнього середовища до недіагностованих захворювань.

Але джерела журналістів стверджують, що такі висновки у США роблять тому, що не хочуть визнавати можливих невдач у захисті американців.