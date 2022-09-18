73% американців підтримують вступ України до НАТО - опитування

Прихильники двох американських партій підтримують вступ України, навіть якщо через це українців доведеться захищати від майбутніх нових атак Росії

Про це свідчать результати опитування Chicago Council Surveys.

Опитування стосувалося вступу до Північноатлантичного альянсу Фінляндії, Швеції, України та Грузії. Більшість американців, незалежно від партійних симпатій, підтримують розширення НАТО.

Найбільше схвалення мають вступ в альянс Фінляндії та Швеція – по 76% підтримують. Майже три чверті опитаних (73%) підтримують прийняття до НАТО України. Трохи менше респондентів підтримали вступ Грузії – 67%.

Крім того, соціологічне дослідження показало, що 64% американців вірять у здатність лідерів НАТО формувати політику на користь США. У лідерах НАТО впевнені 77% демократів і 54% республіканців. У Chicago Council Surveys повідомили, що сьогодні НАТО має найбільшу підтримку американців за останні 48 років.

Раніше в НАТО повідомили, що підтримка України з настанням зими не ослабне.