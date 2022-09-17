Підтримка України з настанням зими не ослабне - НАТО
Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер на прес-конференції в естонському Таллінні у суботу, 17 вересня.
"Надзвичайна сміливість українських Збройних сил і українського народу знову і знову братиме гору над опонентом. Союзники НАТО підтримуватимуть їх стільки, скільки необхідно. Наближається зима, але наша підтримка залишиться незламною", - наголосив він.
За його словами, неспровокована війна рф проти українського народу стала початком нового часу глобальної безпеки.
"Напад випробував весь міжнародний порядок, заснований на правилах. Це, а також терористичні угруповання, що використовують асиметричні засоби ведення війни і створюють глобальні та локальні кризи, а також Китай, який масово нарощує військові зусилля і вдається до небезпечної риторики, - все це тяжіє над нами", - звернув увагу військовий.
Він додав, що перед Альянсом стоїть "священне завдання" захищати практично мільярд громадян, які проживають на його території, тому НАТО очікує будь-якого розвитку подій.
Зазначимо, що у суботу, 17 вересня, Військовий комітет НАТО у столиці Естонії Таллінні обговорює підтримку України.
Раніше повідомлялось, що генсек ООН закликав світ відмовитись від ядерної зброї.
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