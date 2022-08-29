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Пристрої смерті - генсек ООН закликав світ відмовитись від ядерної зброї

Антоніу Гутерріш переконаний, що вона не гарантує ні перемоги, ні безпеки
Пристрої смерті - генсек ООН закликав світ відмовитись від ядерної зброї Фото: з вільних джерел
Генеральний секретар Органіації об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав світ назав;ди відмовитися від ядерної зброї.
 
Про це він написав в Twitter.
 
"Наш світ досить довго був заручником ядерної зброї.Ці пристрої смерті не гарантують ні перемоги, ні безпеки. За задумом їх єдиним результатом є руйнування. Давайте забезпечимо припинення випробувань та віддамо ядерну зброю в історію – раз і назавжди", – написав генсек ООН.
 
Раніше, як повідомляв iPress, Гутерріш заявляв, що загрози, які виникають через війну в Україні, а також в Азії та на Близькому Сході, відділяють світ від ядерного знищення "одним лише одним непорозумінням, одним прорахунком".
 
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29 08 2022 15:20
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