78-річний пенсіонер скоїв потрійне вбивство в Одесі

В Одесі ввечері 27 червня було скоєно потрійне вбивство. Підозрюваний у злочині - 78-річний пенсіонер.

"Пенсіонер 1941 г.р. в стані сильного душевного хвилювання, перебуваючи в кімнаті своєї сусідки по комунальній квартирі під час побутового конфлікту вбив жінку 1952 р.н., її дочку 1973 р.н. і її знайомого, 1974 р.н.", - написав Аброськін в Facebook.

Одеське видання "Думська" пише, що причиною вбивства став грошовий борг в розмірі 16 тисяч гривень. За неофіційною інформацією, в цей день він в черговий раз зажадав повернути гроші, а жінка відповіла образою, після чого гість напав на неї з ножем, а потім і на інших домочадців.

Нагадаємо, що 22-річний хлопець зізнався, що задушив 11-річну Дарію Лук'яненко, а одяг спалив.