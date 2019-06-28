Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

78-річний пенсіонер скоїв потрійне вбивство в Одесі

Причиною став борг в 16 тисяч гривень
В Одесі ввечері 27 червня було скоєно потрійне вбивство. Підозрюваний у злочині - 78-річний пенсіонер.
78-річний пенсіонер скоїв потрійне вбивство в Одесі Фото: pushkinska.net

"Пенсіонер 1941 г.р. в стані сильного душевного хвилювання, перебуваючи в кімнаті своєї сусідки по комунальній квартирі під час побутового конфлікту вбив жінку 1952 р.н., її дочку 1973 р.н. і її знайомого, 1974 р.н.", - написав Аброськін в Facebook.

Одеське видання "Думська" пише, що причиною вбивства став грошовий борг в розмірі 16 тисяч гривень. За неофіційною інформацією, в цей день він в черговий раз зажадав повернути гроші, а жінка відповіла образою, після чого гість напав на неї з ножем, а потім і на інших домочадців.

Нагадаємо, що 22-річний хлопець зізнався, що задушив 11-річну Дарію Лук'яненко, а одяг спалив.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 06 2019 16:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

#бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.