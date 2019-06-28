CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Одесі ввечері 27 червня було скоєно потрійне вбивство. Підозрюваний у злочині - 78-річний пенсіонер.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
78-річний пенсіонер скоїв потрійне вбивство в Одесі
Причиною став борг в 16 тисяч гривень
Фото: pushkinska.net
"Пенсіонер 1941 г.р. в стані сильного душевного хвилювання, перебуваючи в кімнаті своєї сусідки по комунальній квартирі під час побутового конфлікту вбив жінку 1952 р.н., її дочку 1973 р.н. і її знайомого, 1974 р.н.", - написав Аброськін в Facebook.
Одеське видання "Думська" пише, що причиною вбивства став грошовий борг в розмірі 16 тисяч гривень. За неофіційною інформацією, в цей день він в черговий раз зажадав повернути гроші, а жінка відповіла образою, після чого гість напав на неї з ножем, а потім і на інших домочадців.
Нагадаємо, що 22-річний хлопець зізнався, що задушив 11-річну Дарію Лук'яненко, а одяг спалив.
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