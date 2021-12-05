79% українців проти продажу сільгоспземлі іноземцям - опитування

77% опитаних українців вважають, що рішення про запровадження ринку землі має прийматись на всеукраїнському референдумі, 64% з тих, хто взяв би у ньому участь і визначився із відповіддю, проголосували б проти.

Про це свідчать результати опитування, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" 23-27 квітня 2021 року, повідомляє "Економічна правда".

Зазначається, що 16% респондентів не підтримують ініціативи референдуму.

При цьому, 58% однозначно готові взяти участь у такому референдумі, 17% - скоріше б взяли участь, 20% - не взяли б участі.

Результати опитування свідчать, що 36% респондентів підтримали б на референдумі ініціативу відкриття ринку землі.

При цьому, 79% проти надання іноземцям права купувати в Україні землі сільськогосподарського призначення, підтримують таку ініціативу лише 15%.

Про відкриття ринку купівлі/продажу землі сільгосппризначення з 1 липня 2021 року знають дві третини опитаних (46% - багато чули про це, 32% - щось чули), 22% нічого по це не знають. Останніх більше серед наймолодших опитаних, мешканців міст, та тих, хто не має земельного паю.

"Третина опитаних вважають, що найбільше вплинув на прийняття рішення про запровадження ринку обігу (купівлі/продажу) земель сільськогосподарського призначення президент і Верховна Рада.

Лише 12% вважають, що на це рішення вплинув уряд", - йдеться у повідомленні.

Опитування провели 23-27 квітня 2021 року методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face), вибіркова сукупність - 2000 респондентів.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон про ринок землі.