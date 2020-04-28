БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський підписав законопроект №2178-10 про ринок землі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський підписав закон про ринок землі
Документ набуде чинності з 1 липня 2021 року
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, передає РБК - Україна.
Закон передбачає:
- документ вступить у дію з 1 липня 2021 року;
- перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів в одні руки;
- після цього - наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 тисяч гектарів в одні руки;
- землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть;
- продаж іноземцям - після референдуму.
При цьому до 1 січня 2024 року:
- громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 га. Зазначене обмеження не поширюється на земельні ділянки, придбані у власність громадянином до вступу в силу абзацом;
- забороняється купівля-продаж або іншим способом відчуження на користь юросіб земельних ділянок, які перебувають у приватній власності і віднесені до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім переходу до банків права власності на землі як предмет застави, передачі земділянок у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу ділянку з однаковою нормативною грошовою оцінкою, або різниця між нормативними грошовими оцінками яких становить не більше 10% та відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.
Закон передбачає, що до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути менше їх нормативної грошової оцінки.
Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков підписав закон про ринок землі і передав його на підпис главі держави.
На позачерговому засіданні Верховна рада розглянула і відхилила 13 постанов про скасування закону про ринок землі.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський впевнений, що земельна реформа буде завершена, і сам глава держави несе за неї відповідальність.
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