Зеленський заявив, що бере на себе відповідальність за земельну реформу
Президент Володимир Зеленський впевнений, що земельна реформа буде завершена, і сам глава держави несе за неї відповідальність, повідомляє "Економічна правда".
Джерело: Офіс президента
Пряма мова Зеленського: "Земельна реформа - це реформа і президента, і уряду - ми всі несемо відповідальність. Найскладніша реформа, тому що впродовж майже 30 років ніхто не міг навіть почати обговорення законопроекту (про ринок земель сільськогосподарського призначення - ред.) у комітетах. Ми закінчимо цю реформу".
Деталі: У розмові з журналістом видання Bloomberg Зеленський зазначив, що голосування за законопроект про ринок землі у другому читанні - це лише перший етап земельної реформи. Надалі необхідно ухвалити закон про референдум та впорядкувати земельні кадастри.
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