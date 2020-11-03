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Зеленський заявив, що бере на себе відповідальність за земельну реформу

Президент Володимир Зеленський впевнений, що земельна реформа буде завершена, і сам глава держави несе за неї відповідальність
"Земельна реформа - це реформа і президента, і уряду - ми всі несемо відповідальність. Найскладніша реформа, тому що впродовж майже 30 років ніхто не міг навіть почати обговорення законопроекту (про ринок земель сільськогосподарського призначення - ред.) у комітетах. Ми закінчимо цю реформу".
Зеленський заявив, що бере на себе відповідальність за земельну реформу Фото: dozor.kharkov.ua

Президент Володимир Зеленський впевнений, що земельна реформа буде завершена, і сам глава держави несе за неї відповідальність, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Земельна реформа - це реформа і президента, і уряду - ми всі несемо відповідальність. Найскладніша реформа, тому що впродовж майже 30 років ніхто не міг навіть почати обговорення законопроекту (про ринок земель сільськогосподарського призначення - ред.) у комітетах. Ми закінчимо цю реформу".

Деталі: У розмові з журналістом видання Bloomberg Зеленський зазначив, що голосування за законопроект про ринок землі у другому читанні - це лише перший етап земельної реформи. Надалі необхідно ухвалити закон про референдум та впорядкувати земельні кадастри.

Нагадаємо, що Закон про ринок землі можуть ухвалити 19-20 березня.
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11 03 2020 11:38
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