Закон про ринок землі можуть ухвалити 19-20 березня - радник Кабміну
Верховна Рада може ухвалити у другому читанні законопроєкт про ринок сільгоспземель 19-20 березня, депутатам залишилось розглянути 720 правок.
Про це написав у Facebook радник Кабінету міністрів з економічних питань Олексій Мушак, зазначає "Економічна правда".
"Парламенту залишилося розглянути 720 правок до фінального голосування за земреформу. Враховуючи, що запам’ятовується останнє, то промови опозиції по цим правкам будуть пафосні та довгі", - зазначив він.
За його словами, голосування за земельну реформу у другому читанні, найімовірніше, відбудеться або у другій половині 19 березня, або 20 березня.
"Таким чином залишається 10 днів до земреформи. Цей та наступний тиждень буде присвячений промоції земельної свободи та опису можливостей та ризиків відкриття ринку землі", - написав Мушак.
Нагадаємо, що Зеленський пропонує знизити концентрацію землі до 10 тисяч гектарів в одні руки
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