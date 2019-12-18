Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Зеленський пропонує знизити концентрацію землі до 10 тисяч гектарів в одні руки

З самого початку внесли 200 тис га, це дуже багато, до комітету дійшла цифра 20 тисяч, теж багато?"
Після того як уповноважений президента по земельним питанням Роман Лещенко заявив, що від 1 до 10 тисяч га в с/г формується 3/4 аграрного ВВП країни, Зеленський підтримав нову цифру.
Зеленський пропонує знизити концентрацію землі до 10 тисяч гектарів в одні руки Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський запропонує комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів, повідомляє "Економічна правда".

Про це він повідомив під час зустрічі із фермерами на Київщині в середу.

"З самого початку внесли 200 тис га, це дуже багато, до комітету дійшла цифра 20 тисяч, теж багато?", - запитав президент у фермерів.

Після того як уповноважений президента по земельним питанням Роман Лещенко заявив, що від 1 до 10 тисяч га в с/г формується 3/4 аграрного ВВП країни, Зеленський підтримав нову цифру.

"До 10 тисяч нормально? Давайте від 1 до 10 тисяч розглядати на комітеті, зменшемо цифру. 50 тис , 20 тис було - приберем", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що Арахамія сумнівається в ухваленні законопроекту про запуск ринку землі до кінця року

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 12 2019 12:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.