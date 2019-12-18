Зеленський пропонує знизити концентрацію землі до 10 тисяч гектарів в одні руки

З самого початку внесли 200 тис га, це дуже багато, до комітету дійшла цифра 20 тисяч, теж багато?"

Після того як уповноважений президента по земельним питанням Роман Лещенко заявив, що від 1 до 10 тисяч га в с/г формується 3/4 аграрного ВВП країни, Зеленський підтримав нову цифру.

Президент Володимир Зеленський запропонує комітету з питань аграрної та земельної політики зменшити максимальну норму концентрації землі з 200 тисяч гектарів до 10 тисяч гектарів, повідомляє "Економічна правда".

Про це він повідомив під час зустрічі із фермерами на Київщині в середу.

"З самого початку внесли 200 тис га, це дуже багато, до комітету дійшла цифра 20 тисяч, теж багато?", - запитав президент у фермерів.

Після того як уповноважений президента по земельним питанням Роман Лещенко заявив, що від 1 до 10 тисяч га в с/г формується 3/4 аграрного ВВП країни, Зеленський підтримав нову цифру.

"До 10 тисяч нормально? Давайте від 1 до 10 тисяч розглядати на комітеті, зменшемо цифру. 50 тис , 20 тис було - приберем", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що Арахамія сумнівається в ухваленні законопроекту про запуск ринку землі до кінця року