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Арахамія сумнівається в ухваленні законопроекту про запуск ринку землі до кінця року

Він нагадав і про вже ухвалену "дуже важливу поправку", що забороняє володіння землею іноземцям, і проведення з цього питання референдуму
"Така мета у нас - почати землю розглядати (до Нового року - ІФ), але враховуючи те, що кількість поправок збільшується щодня, учора-позавчора було 3900, а сьогодні вже 4400, а я так прогнозую, що буде до 6 тис. правок", - назвав Арахамія журналістам причину, через яку парламент навряд чи до 1 січня 2020 року ухвалить цей законопроект.
Арахамія сумнівається в ухваленні законопроекту про запуск ринку землі до кінця року

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сумнівається, що до Нового року Верховна Рада ухвалить законопроект про запуск ринку землі сільськогосподарського призначення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Така мета у нас - почати землю розглядати (до Нового року - ІФ), але враховуючи те, що кількість поправок збільшується щодня, учора-позавчора було 3900, а сьогодні вже 4400, а я так прогнозую, що буде до 6 тис. правок", - назвав Арахамія журналістам причину, через яку парламент навряд чи до 1 січня 2020 року ухвалить цей законопроект.

Він також нагадав, що опозиційні сили в парламенті не хочуть, щоб цей законопроект розглядали.

За словами лідера фракції, профільному комітету потрібен ще час, щоб усі ці правки розглянути і звести їх у порівняльну таблицю.

Він нагадав і про вже ухвалену "дуже важливу поправку", що забороняє володіння землею іноземцям, і проведення з цього питання референдуму.

Як повідомлялося, 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", який передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження сільгоспземель усіх форм власності. За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів: 227 депутатів фракції "Слуга народу" і 13 позафракційних.

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06 12 2019 13:54
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