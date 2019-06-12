Арахамія сумнівається в ухваленні законопроекту про запуск ринку землі до кінця року

Він нагадав і про вже ухвалену "дуже важливу поправку", що забороняє володіння землею іноземцям, і проведення з цього питання референдуму

"Така мета у нас - почати землю розглядати (до Нового року - ІФ), але враховуючи те, що кількість поправок збільшується щодня, учора-позавчора було 3900, а сьогодні вже 4400, а я так прогнозую, що буде до 6 тис. правок", - назвав Арахамія журналістам причину, через яку парламент навряд чи до 1 січня 2020 року ухвалить цей законопроект.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сумнівається, що до Нового року Верховна Рада ухвалить законопроект про запуск ринку землі сільськогосподарського призначення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Така мета у нас - почати землю розглядати (до Нового року - ІФ), але враховуючи те, що кількість поправок збільшується щодня, учора-позавчора було 3900, а сьогодні вже 4400, а я так прогнозую, що буде до 6 тис. правок", - назвав Арахамія журналістам причину, через яку парламент навряд чи до 1 січня 2020 року ухвалить цей законопроект.

Він також нагадав, що опозиційні сили в парламенті не хочуть, щоб цей законопроект розглядали.

За словами лідера фракції, профільному комітету потрібен ще час, щоб усі ці правки розглянути і звести їх у порівняльну таблицю.

Він нагадав і про вже ухвалену "дуже важливу поправку", що забороняє володіння землею іноземцям, і проведення з цього питання референдуму.

Як повідомлялося, 13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", який передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження сільгоспземель усіх форм власності. За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів: 227 депутатів фракції "Слуга народу" і 13 позафракційних.

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