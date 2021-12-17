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Арахамія анонсував обговорення податкової реформи у лютому

Документ удосконалює низку положень Податкового кодексу, що стосуються питань податкового адміністрування, податку на прибуток підприємств
Народні депутати напрацьовують велику податкову реформу, яка буде представлена для суспільного обговорення у лютому 2022 року.
Арахамія анонсував обговорення податкової реформи у лютому

Про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розповів під час брифінгу в парламенті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас іде напрацювання великої податкової реформи в країні. Думаю, десь у лютому вона буде анонсована, суспільно обговорена, і десь у березні будемо намагатися її голосувати", - сказав політик.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 30 листопада 2021 року ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" (№5600).

Документ удосконалює низку положень Податкового кодексу, що стосуються питань податкового адміністрування, податку на прибуток підприємств, ПДФО, ПДВ, акцизного й екологічного податків, рентної плати, плати за землю, умов перебування компаній та фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.

Нагадаємо, що до кінця року у Верховну Раду планують внести законопроєкт щодо податкової реформи, яка може запрацювати з 2023 року.

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17 12 2021 14:29
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