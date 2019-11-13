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"Слуга народу" готова підтримати закон про створення ринку землі - керівник фракції

За його словами, Зеленський показував членам фракції останні соціологічні дослідження, які свідчать про те, що 75% українців підтримують право власності землі для українців і близько 75% не підтримують продажу землі іноземцям наразі
Голова фракції "Слуга народу" заявив також, що в першому читанні законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" підтримають майже всі члени фракції.
"Слуга народу" готова підтримати закон про створення ринку землі - керівник фракції Фото: Українська правда

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент України Володимир Зеленський прийшов на засідання політсили, щоб заспокоїти парламентарів і гарантувати їм зміну спірних положень законопроекту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", повідомляє "Інтерфакс-Украина".

"У нас було дуже продуктивне засідання фракції, присвячене голосуванню за ринок землі, дуже таке дискусійне питання. Президент пообіцяв, що між першим і другим читанням норму про продаж землі іноземцям буде прибрано із законопроекту", - сказав Арахамія журналістам у середу у Верховній Раді.

За його словами, Зеленський показував членам фракції останні соціологічні дослідження, які свідчать про те, що 75% українців підтримують право власності землі для українців і близько 75% не підтримують продажу землі іноземцям наразі. Такий крок, як стверджує голова фракції, президент зробив, щоб заспокоїти парламентарів й особисто пообіцяти кожному, хто сумнівається, що проект закону буде доопрацьовано і всі спірні питання з нього буде прибрано.

Голова фракції "Слуга народу" заявив також, що в першому читанні законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" підтримають майже всі члени фракції. Арахамія зазначає, що, за його інформацією, три-п’ять народних депутатів утримаються від голосування.

Нагадаємо, що у Раді зареєстрували 11 законопроєктів про ринок землі

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13 11 2019 11:51
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