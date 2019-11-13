"Слуга народу" готова підтримати закон про створення ринку землі - керівник фракції

За його словами, Зеленський показував членам фракції останні соціологічні дослідження, які свідчать про те, що 75% українців підтримують право власності землі для українців і близько 75% не підтримують продажу землі іноземцям наразі

Голова фракції "Слуга народу" заявив також, що в першому читанні законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" підтримають майже всі члени фракції.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що президент України Володимир Зеленський прийшов на засідання політсили, щоб заспокоїти парламентарів і гарантувати їм зміну спірних положень законопроекту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення", повідомляє "Інтерфакс-Украина".

"У нас було дуже продуктивне засідання фракції, присвячене голосуванню за ринок землі, дуже таке дискусійне питання. Президент пообіцяв, що між першим і другим читанням норму про продаж землі іноземцям буде прибрано із законопроекту", - сказав Арахамія журналістам у середу у Верховній Раді.

За його словами, Зеленський показував членам фракції останні соціологічні дослідження, які свідчать про те, що 75% українців підтримують право власності землі для українців і близько 75% не підтримують продажу землі іноземцям наразі. Такий крок, як стверджує голова фракції, президент зробив, щоб заспокоїти парламентарів й особисто пообіцяти кожному, хто сумнівається, що проект закону буде доопрацьовано і всі спірні питання з нього буде прибрано.

Голова фракції "Слуга народу" заявив також, що в першому читанні законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" підтримають майже всі члени фракції. Арахамія зазначає, що, за його інформацією, три-п’ять народних депутатів утримаються від голосування.

Нагадаємо, що у Раді зареєстрували 11 законопроєктів про ринок землі