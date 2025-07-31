Єврокомісія оцінила закон про незалежність антикорупційних органів як крок уперед

Водночас у Брюсселі підкреслили, що ухвалення законопроєкту — лише один з етапів у більш широкому процесі реформ.

У Європейській комісії позитивно оцінили ухвалення Верховною Радою законопроєкту №13533, який, на їхню думку, відновлює ключові запобіжники щодо незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє,передає ЄП.

"Рада відновила ключові запобіжники, що забезпечують незалежність антикорупційних органів. На нашу думку, новий закон вирішує основні проблеми, пов’язані з незалежністю НАБУ і САП", — наголосив Мерсьє, додавши, що Єврокомісія ще має ознайомитися з остаточним текстом закону.

Водночас у Брюсселі підкреслили, що ухвалення законопроєкту — лише один з етапів у більш широкому процесі реформ.

"Це — ще не завершення процесу. Вступ України до ЄС вимагатиме постійних зусиль у сфері боротьби з корупцією та дотримання принципу верховенства права", — сказав речник.

Також він запевнив, що Євросоюз не має намірів припиняти чи заморожувати фінансування для України через попередні зміни в антикорупційному законодавстві.

"Можу підтвердити, що немає жодних планів щодо заморожування фінансування з боку ЄС", — заявив Мерсьє.

Як повідомлялося, 22 липня Рада ухвалила законопроєкт №124214, який викликав критику через загрозу незалежності антикорупційних органів. У відповідь президент ініціював законопроєкт №13533, який 31 липня був схвалений парламентом у цілому.

Європейська комісія висловила сподівання, що Україна швидко виконає свої зобов’язання та продовжить реформи, необхідні для євроінтеграції.