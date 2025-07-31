Рада підтримала закон Зеленського про НАБУ та САП
Верховна Рада 31 липня ухвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського №13533 щодо відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Про це стало відомо з результатів голосування у сесійній залі парламенту.
Голосування по фракціях:
-
"Слуга народу" — 214
-
"Європейська солідарність" — 27
-
"Батьківщина" — 4
-
"Платформа за життя та мир" — 17
-
"За майбутнє" — 11
-
"Голос" — 16
-
"Довіра" — 17
-
"Відновлення України" — 9
-
Позафракційні — 15
Жодного голосу "проти" чи "утримався" не зафіксовано.
Також 326 депутатів проголосували за те, щоб законопроєкт було невідкладно підписано головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і передано на підпис президенту Зеленському.
Нагадаємо, напередодні профільний Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт одразу за основу і в цілому. Документ було підтримано одностайно без змін у порівнянні з початковим текстом.
Раніше ми писали, що Антикорупційний комітет підтримав президентський законопроєкт про незалежність НАБУ і САП.