Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рада підтримала закон Зеленського про НАБУ та САП

31 липня 2025, 13:32
Рада підтримала закон Зеленського про НАБУ та САП
Фото: facebook.com/chesno.movement
За документ проголосували 331 народний депутат.

Верховна Рада 31 липня ухвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського №13533 щодо відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). 

Про це стало відомо з результатів голосування у сесійній залі парламенту.

Голосування по фракціях:

  • "Слуга народу" — 214

  • "Європейська солідарність" — 27

  • "Батьківщина" — 4

  • "Платформа за життя та мир" — 17

  • "За майбутнє" — 11

  • "Голос" — 16

  • "Довіра" — 17

  • "Відновлення України" — 9

  • Позафракційні — 15

Жодного голосу "проти" чи "утримався" не зафіксовано.

Також 326 депутатів проголосували за те, щоб законопроєкт було невідкладно підписано головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і передано на підпис президенту Зеленському.

Нагадаємо, напередодні профільний Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт одразу за основу і в цілому. Документ було підтримано одностайно без змін у порівнянні з початковим текстом.

Раніше ми писали, що Антикорупційний комітет підтримав президентський законопроєкт про незалежність НАБУ і САП.

 

ВРУНАБУзакон

Останні матеріали

Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Політика
Амбівалентність Пекіна обмежує його роль. Чого хоче Китай в Україні? – Foreign Affairs
Переклад iPress – 31 липня 2025, 12:08
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Політика
Не треба послабляти Україну. Про тяжке становище фермерів Східної Європи, які не зазнали бомбардувань – Габріелюс Ландсбергіс
Переклад iPress – 31 липня 2025, 08:28
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Політика
Корупційна угода, що стоїть за катастрофою в Газі. Нетаньягу хоче залишитися при владі – The Atlantic
Переклад iPress – 30 липня 2025, 13:00
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Cуспільство
Гроші, секс і буддійський монах. Керівник знаменитого китайського храму Шаолінь перебуває під слідством – CNN
Переклад iPress – 30 липня 2025, 11:53
Огляд тижня. росіяни більш як втричі збільшили інтенсивність авіаударів у районі Покровська – Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд тижня. росіяни більш як втричі збільшили інтенсивність авіаударів у районі Покровська – Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 липня 2025, 09:07
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Політика
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 29 липня 2025, 13:29
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Політика
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Переклад iPress – 29 липня 2025, 11:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється