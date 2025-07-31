Рада підтримала закон Зеленського про НАБУ та САП

За документ проголосували 331 народний депутат.

Верховна Рада 31 липня ухвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського №13533 щодо відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це стало відомо з результатів голосування у сесійній залі парламенту.

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" — 214

"Європейська солідарність" — 27

"Батьківщина" — 4

"Платформа за життя та мир" — 17

"За майбутнє" — 11

"Голос" — 16

"Довіра" — 17

"Відновлення України" — 9

Позафракційні — 15

Жодного голосу "проти" чи "утримався" не зафіксовано.

Також 326 депутатів проголосували за те, щоб законопроєкт було невідкладно підписано головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком і передано на підпис президенту Зеленському.

Нагадаємо, напередодні профільний Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити законопроєкт одразу за основу і в цілому. Документ було підтримано одностайно без змін у порівнянні з початковим текстом.

Раніше ми писали, що Антикорупційний комітет підтримав президентський законопроєкт про незалежність НАБУ і САП.