Антикорупційний комітет підтримав президентський законопроєкт про незалежність НАБУ і САП

Завтра має розглянути цей проєкт закону комітет з питань правоохоронної діяльності.

У вівторок, 29 липня, антикорупційний комітет Верховної Ради України одноголосно підтримав прийняття президентського законопроєкту №13533про відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зазначив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він вказав, що під час розгляду цього проєкту закону з боку НАБУ підтвердили, що немає зауважень до нього. Парламентар наголосив, що тут головним є комітетом не антикорупційний, а комітет з питань правоохоронної діяльності. Він повідомив, що завтра правоохоронний комітет розгляне законопроєкт Зеленського та альтернативні йому проєкти законів.

Железняк вказав, що наявність альтернативних проєктів закону не впливає на процес прийняття законопроєкту №13533, якщо 30 липня під час засідання Комітет з правоохоронної діяльності рекомендує його за основу та в цілому.

Він додав, що в разі якщо провалиться перше голосування, то за регламентом має відбутися голосування за альтернативні проєкти закону.

"На такий випадок ми подамо свій законопроєкт (він ідентичний тому, що зареєстрований від 48-ми депутатів №13531). Якщо що — буде додаткова спроба для голосування", - пояснив депутат.

22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414, що обмежував незалежність антикорупційних органів. Президент підписав його того ж дня.Це стало тригером глибокої політичної та суспільної кризи — з протестами та жорсткою реакцією з боку західних партнерів.