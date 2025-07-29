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ПОЛІТИКА

Антикорупційний комітет підтримав президентський законопроєкт про незалежність НАБУ і САП

29 липня 2025, 15:10
Антикорупційний комітет підтримав президентський законопроєкт про незалежність НАБУ і САП
Фото: 112.ua
Завтра має розглянути цей проєкт закону комітет з питань правоохоронної діяльності.

 У вівторок, 29 липня, антикорупційний комітет Верховної Ради України одноголосно підтримав прийняття президентського законопроєкту №13533про відновлення незалежності  Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зазначив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він вказав, що під час розгляду цього проєкту закону з боку НАБУ підтвердили, що немає зауважень до нього. Парламентар наголосив, що тут головним є комітетом не антикорупційний, а комітет з питань правоохоронної діяльності. Він повідомив, що завтра правоохоронний комітет розгляне законопроєкт Зеленського та альтернативні йому проєкти законів. 

Железняк вказав, що наявність альтернативних проєктів закону не впливає на процес прийняття законопроєкту №13533, якщо 30 липня під час засідання Комітет з правоохоронної діяльності рекомендує його за основу та в цілому.

Він додав, що в разі якщо провалиться перше голосування, то за регламентом має відбутися голосування за альтернативні проєкти закону.

"На такий випадок ми подамо свій законопроєкт (він ідентичний тому, що зареєстрований від 48-ми депутатів №13531). Якщо що — буде додаткова спроба для голосування", - пояснив депутат. 

22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414, що обмежував незалежність антикорупційних органів. Президент підписав його того ж дня.Це стало тригером глибокої політичної та суспільної кризи — з протестами та жорсткою реакцією з боку західних партнерів.

Верховна РадаНАБУзаконопроєктСАП

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