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ПОЛІТИКА

Європейські партнери похвалили Україну за кроки у боротьбі з корупцією

31 липня 2025, 18:13
Європейські партнери похвалили Україну за кроки у боротьбі з корупцією
31 липня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533.

Ухвалення Верховною Радою України президентського законопроєкту №13533, який відновлює незалежність ключових антикорупційних інституцій — НАБУ та САП, — отримало позитивну реакцію з боку кількох європейських країн.

Швеція: важливий крок до реформ

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард привітала ухвалення закону, назвавши його "важливим кроком на шляху до відновлення незалежності антикорупційних інституцій України". У повідомленні в соцмережі Х вона підкреслила, що цей крок підтверджує відданість України реформам і запевнила, що Швеція й надалі підтримуватиме євроінтеграційні прагнення Києва.

Естонія: підтримка шляху до ЄС

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал також відреагував на ухвалення та підписання закону №13533 президентом Володимиром Зеленським. Він заявив, що це рішення "допоможе прокласти шлях до європейського майбутнього, за яке українці борються", і додав, що Естонія повністю підтримує Україну на цьому шляху.

Чехія: важливий етап, але не завершення реформи

МЗС Чехії також схвально оцінило рішення Верховної Ради, зазначивши, що законопроєкт відновлює ключові запобіжники незалежності антикорупційних органів. Утім, відомство підкреслило, що це лише частина реформи, яка має бути продовжена. Зокрема, Чехія очікує на призначення керівника Бюро економічної безпеки як одного з наступних важливих кроків.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X прокоментувала підписання закону про незалежність НАБУ і САП президентом України Володимиром Зеленським. За словами фон дер Ляєн, це був позитивний крок.

"Реформа верховенства права та боротьба з корупцією в Україні мають тривати. Вони залишаються ключовими для просування України європейським шляхом. ЄС продовжить підтримувати ці зусилля", - додала глава Єврокомісії.

31 липня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний усунути проблеми, що виникли після ухвалення скандального законопроєкту №124214, який підпорядковував НАБУ і САП Генеральному прокурору. Новий закон має на меті відновлення інституційної незалежності українських антикорупційних органів, що є одним із ключових критеріїв для подальшого просування України на шляху до членства в ЄС.

корупціяШвеціяЧехіяЕстоніяНАБУзаконопроєктСАПУрсула фон дер Ляєн

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