CУСПІЛЬСТВО СТАТТІВ Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії не відбулася понад 51 тисяча угод купівлі-продажу землі, а землевласники недоотримали близько 4,2 млрд грн. Прямі збитки сільського господарства вже сягнули 4,3 млрд доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда
Ми бачимо, що через початок повномасштабної війни понад 51 тисяча угод купівлі-продажу землі, на жаль, не відбулася. Землевласники недоотримали близько 4,2 млрд грн
Фото: з вільного доступу
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ заявив заступник міністра агрополітики та продовольства Маркіян Дмитрасевич.
"Ми бачимо, що через початок повномасштабної війни понад 51 тисяча угод купівлі-продажу землі, на жаль, не відбулася. Землевласники недоотримали близько 4,2 млрд грн", - сказав Дмитрасевич.
Із посиланням на дані Київської школи економіки він зазначив, що прямі збитки сільського господарства вже сягнули 4,3 млрд доларів, значна частина з них - через замінування та знищення полів.
Прокоментував Дмитрасевич і вплив бойових дій на вартість землі. "Ми маємо території, на яких відбуваються військові дії, маємо тимчасово окуповані території та відносно більш безпечні території у центрі та на заході. Прогноз щодо цих регіоні все-таки оптимістичніший. Ми думаємо, що ціна буде зростати", - сказав заступник міністра.
Разом із тим у Мінагрополітики очікують, що пропозиція на ринку зменшиться порівняно із періодом до 24 лютого.
Як повідомлялося, на початку повномасштабного вторгнення частка успішних земельних торгів у системі "Прозорро.Продажі" впала із 50% - до 4-10%, проте зараз частка успішних торгів тримається на рівні 40%.
Із 1 липня 2021 в Україні офіційно стартував ринок землі. За рік роботи земельного ринку в Україні було укладено понад 105 тис. земельних угод, у тому числі 88 тис. угод купівлі-продажу ділянок землі.
До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Питання щодо продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.
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