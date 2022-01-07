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Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда

Ми бачимо, що через початок повномасштабної війни понад 51 тисяча угод купівлі-продажу землі, на жаль, не відбулася. Землевласники недоотримали близько 4,2 млрд грн
В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії не відбулася понад 51 тисяча угод купівлі-продажу землі, а землевласники недоотримали близько 4,2 млрд грн. Прямі збитки сільського господарства вже сягнули 4,3 млрд доларів.
Через війну в Україні прямі збитки аграріїв зросли до $4,3 мільярда Фото: з вільного доступу
Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ заявив заступник міністра агрополітики та продовольства Маркіян Дмитрасевич.
 
"Ми бачимо, що через початок повномасштабної війни понад 51 тисяча угод купівлі-продажу землі, на жаль, не відбулася. Землевласники недоотримали близько 4,2 млрд грн", - сказав Дмитрасевич.
 
Із посиланням на дані Київської школи економіки він зазначив, що прямі збитки сільського господарства вже сягнули 4,3 млрд доларів, значна частина з них - через замінування та знищення полів.
 
Прокоментував Дмитрасевич і вплив бойових дій на вартість землі. "Ми маємо території, на яких відбуваються військові дії, маємо тимчасово окуповані території та відносно більш безпечні території у центрі та на заході. Прогноз щодо цих регіоні все-таки оптимістичніший. Ми думаємо, що ціна буде зростати", - сказав заступник міністра.
 
Разом із тим у Мінагрополітики очікують, що пропозиція на ринку зменшиться порівняно із періодом до 24 лютого.
 
Як повідомлялося, на початку повномасштабного вторгнення частка успішних земельних торгів у системі "Прозорро.Продажі" впала із 50% - до 4-10%, проте зараз частка успішних торгів тримається на рівні 40%.
 
Із 1 липня 2021 в Україні офіційно стартував ринок землі. За рік роботи земельного ринку в Україні було укладено понад 105 тис. земельних угод, у тому числі 88 тис. угод купівлі-продажу ділянок землі.
 
До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Питання щодо продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.
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01 07 2022 13:36
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