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росія має відшкодувати Україні 500 млрд – Мерц

11 липня 2025, 08:57
росія має відшкодувати Україні 500 млрд – Мерц
Wikipedia
Вона не отримає доступу до заморожених активів, доки не відшкодує збитки.

москва має відшкодувати завдані Україні збитки в розмірі приблизно 500 млрд євро7 

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, інформує  радіостанція Deutschlandfunk

Під час виступу в Римі Мерц сказав, що доти, доки Москва не відшкодує збитки, вона не повинна отримати доступ до своїх заморожених активів.

Крім того, міністр з економічного співробітництва та розвитку Німеччини Рим Алабалі-Радован заявила, що Берлін обіцяє надати Україні значну фінансову допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури. 

За її оцінками, відновлення України в найближчі десять років потребуватиме приблизно $500 млрд на відновлення. 

Міністр додала, що росія має заплатити за шкоду, завдану Україні, і зазначила, що тривають активні перемовини щодо того, як можна було б із юридичного погляду використовувати заморожені активи рф для цих цілей.

Також вчора фон дер Ляєн оголосила про створення фонду відновлення України.

 

війназбиткиРосіяФрідріх Мерц

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