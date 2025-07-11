росія має відшкодувати Україні 500 млрд – Мерц

Вона не отримає доступу до заморожених активів, доки не відшкодує збитки.

москва має відшкодувати завдані Україні збитки в розмірі приблизно 500 млрд євро7

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, інформує радіостанція Deutschlandfunk.

Під час виступу в Римі Мерц сказав, що доти, доки Москва не відшкодує збитки, вона не повинна отримати доступ до своїх заморожених активів.

Крім того, міністр з економічного співробітництва та розвитку Німеччини Рим Алабалі-Радован заявила, що Берлін обіцяє надати Україні значну фінансову допомогу для відновлення зруйнованої росіянами інфраструктури.

За її оцінками, відновлення України в найближчі десять років потребуватиме приблизно $500 млрд на відновлення.

Міністр додала, що росія має заплатити за шкоду, завдану Україні, і зазначила, що тривають активні перемовини щодо того, як можна було б із юридичного погляду використовувати заморожені активи рф для цих цілей.

Також вчора фон дер Ляєн оголосила про створення фонду відновлення України.