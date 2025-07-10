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Фон дер Ляєн оголосила про створення фонду відновлення України

10 липня 2025, 13:28
Фон дер Ляєн оголосила про створення фонду відновлення України
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Це дасть старт інвестиціям в енергетику, транспорт і критично важливі сировинні матеріали.

В четвер, 10 липня, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення Європейського фонду для відновлення України спільно з Євросоюзом, Італією, Німеччиною, Францією і Польщею.

Про це вона сказала, виступаючи на Конференції з відновлення України у Римі. 

"Я особливо рада оголосити сьогодні про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України, найбільшого в світі фонду акцій для підтримки відновлення", – заявивла фон дер Ляєн. 

За її словами, разом із приватним сектором цей фонд дасть старт інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливі сировинні матеріали та у галузі подвійного призначення. 

"Ми буквально вкладаємо кошти в майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій приватного сектору та допомоги у відновленні країни. Я особливо рада і щиро вдячна, що ми робимо це разом з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею та Європейським інвестиційним банком. Дякую вам за вашу відданість", – додала вони.

Сьогодні в Римі почалась конференція з відновлення України.

 

Євросоюзпідтримка України

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