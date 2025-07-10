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У Римі починається конференція з відновлення України

10 липня 2025, 10:19
У Римі починається конференція з відновлення України
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Захід охопить великий об'єм питань.

Сьогодні в італійській столиці розпочинається четверта Конференція з питань відновлення України.

Конференція з питань відбудови проходитиме 10-11 липня.

На офіційному сайті події пишуть, що URC2025 зосередиться на чотирьох тематичних вимірах:

– підприємницькому, присвяченому тому, як залучати приватний сектор для відбудови і економічного зростання;

– людському – про людський капітал і заходи у цій сфері, необхідні для успішного майбутнього України;

– місцевому й регіональному – з фокусом на відновлення громад та регінів;

– євроінтеграційному.

Конференція об’єднає представників урядів багатьох країн, міжнародних організацій, фінансових установ, регіональної та місцевої влади, громадянського суспільства і потенційних інвесторів.

Головними питаннями будуть макроекономічна стабільність, стійкість і безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист клімату, "зелена" відбудова, культура, охорона здоров’я, гендерні питання, освіта, довкілля, наука, технології та інновації, проблематика інвалідності.

Вчора напередодні конференції Зеленський прибув із візитом до Риму.

 

ІталіяКонференція з відновлення України

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