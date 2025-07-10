У Римі починається конференція з відновлення України
Сьогодні в італійській столиці розпочинається четверта Конференція з питань відновлення України.
Конференція з питань відбудови проходитиме 10-11 липня.
На офіційному сайті події пишуть, що URC2025 зосередиться на чотирьох тематичних вимірах:
– підприємницькому, присвяченому тому, як залучати приватний сектор для відбудови і економічного зростання;
– людському – про людський капітал і заходи у цій сфері, необхідні для успішного майбутнього України;
– місцевому й регіональному – з фокусом на відновлення громад та регінів;
– євроінтеграційному.
Конференція об’єднає представників урядів багатьох країн, міжнародних організацій, фінансових установ, регіональної та місцевої влади, громадянського суспільства і потенційних інвесторів.
Головними питаннями будуть макроекономічна стабільність, стійкість і безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист клімату, "зелена" відбудова, культура, охорона здоров’я, гендерні питання, освіта, довкілля, наука, технології та інновації, проблематика інвалідності.
Вчора напередодні конференції Зеленський прибув із візитом до Риму.