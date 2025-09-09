Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Гаазі стартував фінальний раунд перемовин щодо компенсаційного механізму для України

09 вересня 2025, 15:15
Переговори, що стартували 9 вересня, ґрунтуються на вже створеному Реєстрі збитків, завданих росією.

У Гаазі (Нідерланди) розпочався завершальний етап переговорів щодо створення міжнародного компенсаційного механізму, через який постраждалі від російської агресії зможуть отримати виплати.

Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра.

За її словами, переговори, що стартували 9 вересня, ґрунтуються на вже створеному Реєстрі збитків, завданих росією. У дискусіях беруть участь представники 56 держав, а також Європейського Союзу та Ради Європи.

"Це буде перевірка для світу: чи готовий він сказати агресору – "ти заплатиш за кожне зруйноване життя і за кожен зруйнований дім«», – наголосила Мудра.

Раніше вона зазначала, що спеціальна компенсаційна комісія, яка розглядатиме заявки громадян і юридичних осіб у рамках цього механізму, почне роботу у 2026 році.

збиткиНідерландивійнаросія окупанти

