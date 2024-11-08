Збитки України від російської агресії складають $800 млрд – Зеленський

Київ наразі може розраховувати на $300 млрд заморожених активів рф.

Війна росії в Україні завдала збитків Україні вже на понад 800 мільярдів доларів.

Таку цифру Володимир Зеленський назвав під час пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті, передає Укрінформ.

"Зараз є 300 млрд доларів заморожених російських активів. Україну вони зруйнували, за оцінками міжнародних інституцій, на близько 800 млрд доларів", - оголосив Зеленський.

Він додав, що Україні вже потрібні ці заморожені активи для закупівлі зброї та побудови житла для людей, які його втратили внаслідок війни.

За словами глави держави, сума коштів, які росія отримує від використання тіньового флоту, в рази більша, аніж допомога Україні від усіх союзників.

"Я сьогодні розмовляв з партнерами, наводив приклад тіньового флоту російської Федерації, який йде водами країн Європейського Союзу, країн НАТО. Російський тіньовий флот заробляє 11-12 млрд доларів на місяць. Множимо на 12 місяців… Я вас прошу тільки ці гроші порівняти з тим, скільки Україна отримала допомоги. Знову-таки, ми вдячні за все, без закидів. Але тільки один тіньовий флот російської Федерації, на який не були накладені санкції, заробив за майже три роки війни, більше, ніж вся допомога всього світу Україні в цій війні", - сказав Президент.

Зеленський також акцентував увагу на недостатності санкцій і нагадав, що обмеження накладені не на всі банки і не на всі енергоресурси рф.