Підсумки першого року роботи ринку землі: скільки в середньому коштує гектар
Як зазначив заступник міністра Маркіян Дмитрасевич, через російську агресію не відбулася понад 50 тисяч угод купівлі-продажу землі, а землевласники недоотримали 4,2 млрд грн.
"Станом на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну було укладено понад 102 тисяч угод, відчужено 245 тисяч гектарів с/г земель із близько 32,5 млн гектарів. Наразі таких правочинів - понад 105 тисяч. Це угоди з купівлі-продажу землі, міни, дарування та довічного утримання", - пояснив він.
За словами заступника міністра, середньозважена ціна за гектар зараз в основному на 30% більша від ціни, що була рік тому, і становить 37,9 тисяч гривень за гектар. Він додав, що, за прогнозами, протягом 2022 року вартість землі мала збільшитися ще до 15%, але свої корективи внесла війна.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україні треба $5 мільярдів щомісяця: як наповнювався бюджет з 24 лютого
- ФОТО Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів
- ФОТО В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам