Підсумки першого року роботи ринку землі: скільки в середньому коштує гектар Середньозважена ціна за гектар станом на сьогодні становить 37,9 тисяч гривень за гектар, що на 30% більше, ніж рік тому

За рік після запровадження ринку землі в Україні укладено більше 105 тис. правочинів, у тому числі 88 тисяч угод купівлі-продажу землі з загальною вартістю в понад 7 млрд гривень.

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Як зазначив заступник міністра Маркіян Дмитрасевич, через російську агресію не відбулася понад 50 тисяч угод купівлі-продажу землі, а землевласники недоотримали 4,2 млрд грн. "Станом на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну було укладено понад 102 тисяч угод, відчужено 245 тисяч гектарів с/г земель із близько 32,5 млн гектарів. Наразі таких правочинів - понад 105 тисяч. Це угоди з купівлі-продажу землі, міни, дарування та довічного утримання", - пояснив він. За словами заступника міністра, середньозважена ціна за гектар зараз в основному на 30% більша від ціни, що була рік тому, і становить 37,9 тисяч гривень за гектар. Він додав, що, за прогнозами, протягом 2022 року вартість землі мала збільшитися ще до 15%, але свої корективи внесла війна.

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