8 українських льотчиків готові до навчання на F-16 – Politico
Про це повідомило Politico.
"Вісім українських пілотів, які вільно володіють англійською мовою, готові розпочати навчання на винищувачі, щойно офіційний план навчання буде складено групою європейських союзників і схвалено Сполученими Штатами. Точний час цього розпорядження залишається незрозумілим", - йдеться в матеріалі.
Анонімне джерело повідомило, що 20 пілотів, які трохи розмовляють англійською, можуть почати мовні курси в Британії вже цього місяця.
Загалом 32 українські пілоти і цього достатньо для двох ескадрилій - були обрані для потенційної участі в програмі навчання.Раніше в повітряних силах ЗСУ підтвердили, що наприкінці літа українські пілоти вирушать опановувати F-16 до Європи.