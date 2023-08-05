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8 українських льотчиків готові до навчання на F-16 – Politico

05 серпня 2023, 17:46
8 українських льотчиків готові до навчання на F-16 – Politico
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
До першої групи українських льотчиків, які пройдуть курс навчання на американських винищувачах F-16, увійшли 8 пілотів, які вільно володіють англійською мовою, а ще 20 пройдуть мовні курси у Великій Британії.

Про це повідомило Politico.

"Вісім українських пілотів, які вільно володіють англійською мовою, готові розпочати навчання на винищувачі, щойно офіційний план навчання буде складено групою європейських союзників і схвалено Сполученими Штатами. Точний час цього розпорядження залишається незрозумілим", - йдеться в матеріалі.

Анонімне джерело повідомило, що 20 пілотів, які трохи розмовляють англійською, можуть почати мовні курси в Британії вже цього місяця.

Загалом 32 українські пілоти і цього достатньо для двох ескадрилій - були обрані для потенційної участі в програмі навчання.

Раніше в повітряних силах ЗСУ підтвердили, що наприкінці літа українські пілоти вирушать опановувати F-16 до Європи.
УкраїнаF-16

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